Selena Gomez und mehr Halloween steht vor der Tür: Das sind die Outfits der Stars

Selena Gomez und Anne Hathaway hat die Halloween-Begeisterung gepackt. (paf/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 21:01 Uhr

Halloween wird jährlich zum Contest der spektakulärsten Kostümierungen. Einige Stars präsentieren schon vor dem Fest ihre gruseligen Outfits. Schauspielerinnen wie zum Beispiel Selena Gomez und Anne Hathaway konnten nicht bis zum 31. Oktober warten.

Die Stars sind im Halloween-Fieber. Schon mehrere Tage vor dem 31. Oktober präsentierten einige von ihnen ihre Kostüme auf Social Media. Zu den Grusel-Begeisterten zählen unter anderem Selena Gomez (32) und ihr Freund Benny Blanco (36), die die Kultgeschichte "Alice im Wunderland" als Inspiration für ihre Verkleidung nahmen. Ein Bild von ihrem ausgefallenen Outfit posteten die beiden auf Instagram.

Partnerkostüm: Alice und der Hutmacher

Die Schauspielerin wählte als Alice ein helles Off-Shoulder-Kleid aus blassem Tüll mit semi-transparentem Rock. In ihre blonde Perücke band sie sich die für die Figur charakteristische Schleife in Schwarz. Weiße Socken in einem Paar schwarz-weißer Mary Janes vervollständigten den Look. Blanco fiel neben ihr als verrückter Hutmacher aus der Adaption von Tim Burton (66) sofort ins Auge. Der Musikproduzent setzte sich einen großen Zylinder auf seine rote Perücke. Sein Gesicht schminkte er weiß, während seine Lippen wie die krausen Haare rot strahlten. Mit dem eigenwilligen Ensemble aus einer Jacke und bunten Hemden imitierte er Johnny Depps (61) Filmcharakter perfekt.

Sophie Turner als Trinity

Sophie Turner (28) zeigte sich ebenfalls in einem filmischen Kostüm auf Instagram, wie sie bereits unter dem Beitrag mit der Frage "Rote oder blaue Pille" verriet. Die britische Schauspielerin schlüpfte für eine Fotoreihe in die Rolle als Trinity aus der Filmreihe "Matrix". Turner posierte dafür in einem hautengen Lackanzug in Schwarz mit tiefem Ausschnitt. Ihre Hüfte betonte ein breiter Gürtel mit goldener Schnalle. Mit schwarzen Lackhandschuhen und zwei Spielzeug-Pistolen erweckte sie den Filmcharakter zum Leben. Auch eine Sonnenbrille durfte bei dem Kostüm nicht fehlen.

Anne Hathaway würdigt New York City

Anne Hathaway (41) zollte mit ihrem Kostüm der Metropole New York City Tribut. Ihre weiße Perücke ergänzte sie um eine der Freiheitsstatue nachempfundene Krone. Während die Schauspielerin sich ihr Gesicht weiß schminkte, umrahmte sie ihre Augen für ein gruseliges Ergebnis mit schwarzer Farbe. Ein dunkelroter Lippenstift machte ihr düsteres Make-up komplett. Als weitere Accessoires entschied sie sich für eine schwarze Fledermaus-Maske und ein Tuch, das sie um ihren Hals band. In den weiteren Schnappschüssen der Fotostrecke kommt ihr Shirt mit der Aufschrift "Boo York City" zur Geltung, über das sie eine schwarze Lederjacke zog.