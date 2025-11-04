Musik Halsey nach ‚kleinem medizinischen Notfall‘ ins Krankenhaus eingeliefert – Sängerin tritt dennoch in Boston auf

Halsey attends the Americana special screening LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin hatte mit ihrer Gesundheit zu kämpfen und musste zwischen ihren Konzerten in Boston im Krankenhaus behandelt werden.

Halsey wurde nach einem „kleinen medizinischen Notfall“ ins Krankenhaus gebracht.

Die Sängerin offenbarte am Montag (3. November), dass sie nach ihrem Konzert in der vergangenen Nacht bis sechs Uhr morgens in der Notaufnahme gewesen sei – versicherte ihren Fans in Boston jedoch, dass sie wie geplant auftreten werde.

In ihrer Instagram-Story schrieb die Musikerin: „Boston, ich bin ehrlich mit euch – nach der Show letzte Nacht war ich bis sechs Uhr morgens in der Notaufnahme. Ein kleiner medizinischer Notfall, aber mir geht’s jetzt super und ich bin bereit, heute Abend zu rocken. Wenn ich mich etwas schone – das ist der Grund!“

Anschließend bedankte sich Halsey beim Krankenhauspersonal. „Ein riesiges Dankeschön an das Mass General und an Dr. Kian, Dr. Victoria und meine Krankenschwestern Carolyn und Alicia – das absolut beste Team, das ich je getroffen habe. Und das gilt ebenso für das Bildgebungsteam, das Transportteam und den Patientenservice! Ich bin so, so dankbar! Let’s rock tonight!“, fügte die 31-Jährige hinzu.

Halsey kehrte später für das zweite ihrer beiden Konzerte in der MGM Music Hall at Fenway in Boston zurück, die Teil ihrer ‚Back To Badlands‘-Tour sind. Die ‚Ego‘-Interpretin verriet nicht, worum es sich bei dem medizinischen Notfall handelte.

Schon im September hatte Halsey ein Gesundheits-Update geteilt: Sie habe eine weitere Chemotherapie absolviert, nachdem bei ihr 2022 Lupus SLE und eine seltene T-Zell-lymphoproliferative Störung diagnostiziert worden waren. Auf TikTok sagte die ‚Without Me‘-Künstlerin damals: „Ich hatte gerade wieder ein paar Chemo-Sitzungen. Ich habe einen neuen Port eingesetzt bekommen. Wir haben gerade die ‚Back to Badlands‘-Show zusammengestellt – sie wird unglaublich. Mein Geburtstag ist in ein paar Tagen, aber ich bin so beschäftigt, dass ich noch gar nicht darüber nachgedacht habe.“