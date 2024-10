Am 9. Dezember Hape Kerkeling wird 60: Umfangreicher Thementag im Ersten geplant

Hape Kerkeling und die von ihm geschaffenen Kunstfiguren wie Horst Schlämmer werden Anfang Dezember in der ARD gefeiert. (lau/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 18:15 Uhr

Allroundgenie Hape Kerkeling feiert seinen 60. Geburtstag. Das Erste ehrt den Schauspieler, Autor und Moderator am 9. Dezember mit einem Dokumentarfilm, einem Podcast und vielen Werken Kerkelings.

Der allseits beliebte Entertainer und Buchautor Hape Kerkeling (59) wird 60 Jahre alt. Zum runden Geburtstag am 9. Dezember dieses Jahres plant das Erste einen umfangreichen Thementag, der sich nicht nur auf das Medium Fernsehen beschränken wird. Eine neu produzierte Doku, Spielfilme, Sketche sowie ein Podcast beleuchten Leben und Schaffen von einem der beliebtesten Komiker und TV-Persönlichkeiten Deutschlands.

Doku über Hape Kerkelings Leben und Schaffen

Den Anfang macht am 9. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten das Dokumentarprogramm "Hape Kerkeling – Total normal". Hier kommen Persönlichkeiten wie Tote-Hosen-Frontmann Campino (62), Anke Engelke (58) oder Günther Jauch (68) vor der Kamera zu Wort. Es geht um "den beruflichen und persönlichen Kosmos von Hans-Peter Kerkeling". Stationen von Kerkelings Karriere werden besucht, wobei der Film "auch eine unterhaltsame Tour durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" darstellt, wie es in der Vorankündigung heißt. Ab dem 5. Dezember kann die Kerkeling-Doku bereits in der ARD-Mediathek gestreamt werden.

Im Anschluss sendet das Erste am 9. Dezember um 21:45 Uhr Caroline Links (60) Verfilmung der Kerkeling-Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft". Nach den "tagesthemen" gibt es dann ab 23:55 Uhr noch ein "Best of" seiner legendärsten Sketche.

Themenseite in der ARD-Mediathek und ein Podcast mit Judith Rakers

Bereits ab dem 5. Dezember steht auch in der ARD-Mediathek eine umfangreiche Sammlung von Kerkelings Arbeiten zum Abruf zur Verfügung. Hier gibt es "ein Wiedersehen mit vielen Kerkeling-Klassikern, Filmen, Shows und Sketchen. Mit dabei sind u. a. 'Club Las Piranjas', 'Willi und die Windsors', 'Gisbert' (sechs Folgen), 'Kein Pardon' oder 'Samba in Mettmann'", heißt es in der Ankündigung.

Last but not least steht in der ARD Audiothek ebenfalls ab dem 5. Dezember ein Podcast zu Hape Kerkeling bereit. "3 nach 9"-Moderatorin Judith Rakers (48) begrüßt darin als Gastgeberin und Host "prominente Gratulanten", daneben gibt es auch "ein Wiederhören mit Königin Beatrix, Hannilein oder Siegfried Schwäbli".

"Vor allem habe ich dir Sachen erzählt, die habe ich wirklich noch keinem erzählt", verspricht Hape Kerkeling selbst vorab Spannendes und bisher Ungekanntes.