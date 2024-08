Er war sich mit Meghan uneinig Harry setzt sich durch: Keine Netflix-Auftritte für Archie und Lili

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben eine wichtige Entscheidung über die Privatsphäre ihrer Kinder getroffen. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 16:30 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren sich offenbar uneins, was die Privatsphäre ihrer Kinder angeht. Er soll sich jedoch in einer wichtigen Entscheidung nun durchgesetzt haben.

Mit zwei neuen Netflix-Shows wollen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) einen Einblick in ihr Privatleben gewähren. Wie die britische Zeitung "The Sun on Sunday" berichtet, laufen die Dreharbeiten zu Harrys Dokuserie über Polo und Meghans Kochsendung bereits. Aber ganz so privat, wie viele Fans gehofft haben, wird es dabei offenbar doch nicht.

Denn Prinz Harry soll sich laut dem Bericht in einer wichtigen Entscheidung gegen seine Ehefrau durchgesetzt haben. Die beiden gemeinsamen Kinder des Paares, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), werden demnach nicht in den Shows, die Teil eines Millionendeals mit dem Streaminggiganten sind, zu sehen sein. Daneben habe sich Meghan auch dazu entschieden, ihre Kochshow im Haus eines Nachbarn zu drehen, und nicht in ihren eigenen vier Wänden in Montecito.

Unterschiedliche Meinungen zu Privatsphäre

Laut der "Sun" sei es besonders Harry, der darauf pocht, das Privatleben der Kinder zu beschützen und sie aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Der Prinz sei durch sein Aufwachsen vor den Augen der Weltöffentlichkeit sehr beeinflusst worden und wolle seine eigenen Kinder vor demselben Schicksal bewahren.

Meghan sehe das offenbar etwas anders und hätte ihre Kinder gern ab und zu an ihrer Seite. "Harry und Meghan waren sich nicht immer einig darüber, wie viel sie ihre Kinder den Medien aussetzen wollen, aber in diesem Fall hat Harry eindeutig gewonnen", zitiert die Zeitung einen Insider.

Nur wenige Bilder von Archie und Lilibet

Schon seit der Geburt ihres Sohnes Archie im Mai 2019 pflegen Prinz Harry und Herzogin Meghan allerdings einen deutlich anderen Umgang mit der Öffentlichkeit und ihren Kindern, als von der Royal Family gewohnt. Bis zu ihrem Rückzug als arbeitende Royals gab es nur wenige offizielle Bilder von Archie, darunter von seiner Taufe und einer Reise nach Südafrika. Seit dem Umzug in die Vereinigten Staaten wurden die Schnappschüsse noch seltener. Von der im Juni 2021 geborenen Lilibet gibt es noch weniger offizielle Bilder.

In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan", die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde, wurden die beiden Kinder jedoch in einigen kurzen Szenen gezeigt. Wann die neuen Netflix-Shows des Paares erscheinen sollen, ist bisher nicht bekannt.