Stars Harry Styles and Zoë Kravitz wurden beim ‚beim Knutschen wie Teenager‘ gesichtet

Harry Styles - MAY 22 - AVALON - NBC Today Citi Summer Concert Series BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Stars bekommen offenbar nicht genug voneinander.

Harry Styles und Zoë Kravitz gehen weiter auf Tuchfühlung.

Der ehemalige One Direction-Star traf die Schauspielerin letzte Woche im Rita’s Bistro in Soho, kurz nachdem sie die Premiere ihres Crime-Thrillers ‚Caught Stealing‘ am Leicester Square in London besucht hatte. Insider berichten, dass die beiden Stars „verliebt“ seien, sich jedoch noch in den „Anfangstagen“ ihrer Romanze befänden.

„Harry und Zoë saßen in einer Ecke bei Rita’s und knutschten wie Teenager. Sie schienen wirklich ineinander verliebt zu sein und scherten sich nicht darum, ob jemand sie beim Küssen sah“, plauderte der Insider gegenüber ‚The Sun‘ aus. „Sie war bei der Premiere von ‚Caught Stealing‘, die nur zehn Minuten zu Fuß von der Bar entfernt war. Sie sind zusammen hineingegangen. Es war definitiv ein Date. Sie sind ein wunderschönes Paar.“

Am Sonntag (24. August) wurden die beiden erneut zusammen in Rom gesehen, wo sie Arm in Arm durch die Straßen schlenderten. Ein weiterer Insider verriet: „Zoë flog nach Italien, um Harry zu treffen, nachdem sie ihre Arbeit in Frankreich beendet hatte. Er verbringt viel Zeit in Rom, also beschlossen sie, sich dort zu treffen. [Ihre Romanze] befindet sich in den Anfangstagen, es gibt keine Labels. Sie haben zusammen viel Spaß.“

Der Sänger ist seit der Trennung von der kanadischen Schauspielerin Taylor Russell im April 2024 Single. Im Juni wurde Harry dabei gefilmt, wie er die Produzentin Ella Kenny in einem VIP-Bereich beim Glastonbury-Festival küsste. Zuvor datete er von 2020 bis 2022 Regisseurin Olivia Wilde, nachdem sie sich am Set von ‚Don’t Worry Darling‘ kennengelernt hatten. Zu seinen weiteren Ex-Freundinnen gehören Caroline Flack, Taylor Swift, Kendall Jenner und Camille Rowe. Zoë war von 2019 bis 2021 mit Karl Glusman verheiratet. Im Oktober 2023 verlobte sich die Tochter von Lenny Kravitz mit Hollywood-Star Channing Tatum, bevor sie sich im darauffolgenden Jahr trennten.