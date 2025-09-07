Stars Harry Styles ist seit neuer Romanze mit Zoë Kravitz so ‚glücklich‘ wie nie

Harry Styles - Award Winner - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2025, 12:42 Uhr

Der britische Sänger genießt sein Leben derzeit in vollen Zügen - dank seiner Romanze mit der Schauspielerin.

Harry Styles hat offenbar die beste Zeit seines Lebens, seit er Zoë Kravitz datet.

Der Ex-One Direction-Star wurde diese Woche in Williamsburg, Brooklyn, Arm in Arm mit der Schauspielerin bei einem Date fotografiert. Die beiden Stars wurden erstmals im August miteinander in Verbindung gebracht, als sie gemeinsam durch Rom spazierten. Zoë besitzt eine Wohnung in Williamsburg, die sie zuvor mit ihrem Ex-Verlobten Channing Tatum geteilt hat.

Ein Insider verriet gegenüber ‚Page Six‘: „Es ist so schwer, als Promi zu daten… Harry wäre mit Zoë nicht öffentlich geworden, wenn es nichts Ernstes wäre. Es ist alles noch sehr neu und frisch und sie haben einfach Spaß.“ Laut dem Insider sehe der Sänger davon ab, „solchen Dingen“ Labels zu geben. Ein weiterer Insider fügte hinzu: „Harry war noch nie so glücklich, er genießt einfach sein Leben.“

Seit dem Ende seiner zweijährigen Welttournee in Italien im Juli 2023 gönnt sich der 31-Jährige eine Pause vom Rampenlicht. Freunde sagten, er habe sich während der Tour „den Hintern aufgerissen“ und konzentriere sich nun auf einen ruhigeren Alltag – darunter Café-Besuche in der Nähe seines Hauses in Hampstead, die Teilnahme am Tokio-Marathon im März sowie der Besuch einer Ansprache von Papst Franziskus auf dem Petersplatz im Mai, wo Harry unauffällig mit Sonnenbrille und Baseballcap im Publikum stand.

Am Labor Day-Wochenende nahm der Musiker an der Hochzeit von Instagram-Manager Charles Porch und Philanthrop Robert Denning in Paris teil. Dort berichtete ‚The Real Housewives of New York‘-Star Carole Radziwill, dass Harry ihr die Stufen des Hotels Le Bristol hinaufgeholfen habe. Cassandra Grey, Gründerin der Beauty-Marke Violet Grey, schrieb auf Instagram: „Dann tauchte wie aus dem Nichts ein Fremder für Carole und mich auf – der gutaussehende Harry Styles – und reichte ihr galant seinen Arm, wie der Prinz von Cinderella.“