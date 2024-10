Stars Harry Styles: Seine Mutter gedenkt an Liam Payne

Harry Styles - Award Winner - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 12:00 Uhr

Die Mutter des Stars hat dem verstorbenen Musiker einen emotionalen Tribut gezollt.

Harry Styles‘ Mutter hat Liam Payne einen emotionalen Tribut gezollt.

Anne Twist teilte in den sozialen Medien ein Emoji des gebrochenen Herzens, nachdem bekannt wurde, dass Harrys ehemaliger One Direction-Bandkollege, Liam, am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren gestorben war.

Anne schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Nur ein Junge …“ Annes Beitrag erhielt innerhalb von vier Stunden mehr als 760.000 Likes und einige ihrer 2,5 Millionen Follower erinnerten in den Kommentaren an Liam. Einer schrieb: „Zu früh und so jung gegangen. Für immer in unseren Herzen, Liam.“ Ein weiterer postete: „Er hatte ein großes Herz. Was für ein Verlust für diejenigen, die ihn kannten und liebten.” In einem anderen Kommentar ist zu lesen: „Ich bin am Boden zerstört, traurig, verzweifelt… Viel Liebe an alle, die ihn geliebt haben, an seine Familie und seinen Sohn, Freunde und die Jungs.” Waliyha, die Schwester des ehemaligen One Direction-Stars Zayn Malik, teilte ein Bild mit dem verstorbenen Star und schrieb auf ihrem Account auf X: „Ich kann es nicht glauben, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte für diesen traurigen Moment… Ich kann es wirklich nicht glauben.” Liam, Harry und Zayn lernten sich im Jahr 2010 kennen, als sie in der TV-Talentshow ‚The X Factor‘ zusammen mit Niall Horan und Louis Tomlinson in der Band One Direction zusammenkamen.