Bang Showbiz | 17.07.2025, 09:00 Uhr

Liam Paynes Schwester fällt es immer noch „unglaublich schwer“, den Tod ihres Bruders zu verarbeiten.

Der frühere ‚One Direction‘-Sänger starb im vergangenen Oktober im Alter von 31 Jahren, nachdem er von seinem Hotelbalkon in Argentinien gestürzt war. Während seine letzte TV-Show, der Talentshow-Wettbewerb ‚Building the Band‘, derzeit auf Netflix ausgestrahlt wird, hat Nicola Payne ihrem „unglaublichen“ kleinen Bruder eine rührende Hommage gewidmet.

Nicola veröffentlichte am Donnerstag (16. Juli) Fotos von Liam im Fernsehen auf Instagram und schrieb dazu: „Heute vor neun Monaten hat sich unser Leben für immer verändert. Es fällt mir immer noch unglaublich schwer zu begreifen, was passiert ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals ganz begreifen werde – oder überhaupt will.“ Sie erinnert an ihren Bruder als unglaublichen Menschen und bezeichnet das Leben aller, die „das Glück hatten, dich zu kennen und zu lieben“, als gesegnet.

Nicola ist der Meinung, dass ‚Building the Band‘ – in dem Liam als Gastjuror auftritt – ihren Bruder von seiner besten Seite zeigt. Die Show werde für sie immer „einen besonderen Platz im Herzen haben“, weil der Dreh einer der letzten Momente war, in denen sie den ‚Strip That Down‘-Sänger gesehen hat. Sie fuhr fort: „Heute bekommt die Welt einen kleinen Einblick in deine Leidenschaft und dein Talent – und wow, du bist großartig in dieser Show. Du hast dich so sehr um die Menschen um dich herum gekümmert. Du wolltest etwas bewirken, und du bringst diese Bühne zum Leuchten, weil du dafür geboren wurdest.“

‚Building the Band‘-Moderator AJ McLean zollte Liam zu Beginn der ersten Folge ebenfalls eine rührende Hommage. Er sagte: „Als wir uns trafen, um ‚Building the Band‘ zu drehen, hätten wir nie gedacht, dass wir bald Abschied von unserem Freund Liam Payne nehmen müssten.“ Liam ist in späteren Episoden als Gastjuror zu sehen, und durch seine Präsenz erkenne man „seine tiefe Liebe zur Musik und sein unerschütterliches Engagement, anderen zu helfen, ihre Stimme zu finden“. McLean fügte hinzu: „In diesem Geist widmen wir diese Serie Liam und seiner Familie.“