Stars Harry Styles und Zoe Kravitz haben ‚echte Verbindung‘

Harry Styles - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 09:00 Uhr

Harry Styles und Zoe Kravitz hatten einen unglaublichen Sommer zusammen, sagen Nahestehende. Die Beziehung wird ernster.

Harry Styles und Zoe Kravitz „hatten einen unglaublichen Sommer zusammen“.

Der 31-jährige Sänger und die 36-jährige Schauspielerin sind in den letzten Monaten regelmäßig miteinander ausgegangen, und die Dinge zwischen ihnen sollen immer ernster werden.

„Harry und Zoe haben eine echte Verbindung – das ist Liebe. Es ist eine richtige Flitterwochenphase, und sie sind kaum voneinander getrennt“, sagte jetzt ein Insider der Zeitung ‚The Sun‘. Außerdem steht dem Paar eine längere gemeinsame Zeit bevor: „Zoe muss für einen Film zurück an die Arbeit, also kommt sie nach London und wird bei Harry wohnen, während sie hier ist. Sie hatten einen großartigen Sommer zusammen, und die Dinge werden nur noch ernster zwischen ihnen.“

Das Promi-Duo wurde in den letzten Monaten an verschiedenen Orten in Europa gesehen, und Zoes Vater, der Rockstar Lenny, befürwortet ihre aufblühende Romanze. Der Insider erklärte: „Zoe findet, dass Harry cool ist, ohne es zu versuchen, und das ist in Hollywood, wo die meisten Leute zu beschäftigt sind, verzweifelt ihren Durchbruch zu jagen oder relevant zu bleiben, eine sehr attraktive Eigenschaft.“ Harry behandele jeden gleich, egal ob berühmt oder nicht, und das findet Zoe laut dem Insider besonders erfrischend an dem ehemaligen One Direction-Star. „Lenny ist auch so, und da sie mit einem so berühmten Vater aufgewachsen ist, wurde Zoe dieses Ethos eingetrichtert – freundlich zu sein, niemals eine Diva zu werden.“

Im September enthüllte ein anderer Insider, dass Lenny Harry seinen Segen gegeben habe. Der 61-jährige Star habe es genossen, Harry kennenzulernen, und schätze Harrys Sinn für Humor. Der Insider sagte gegenüber ‚People‘: „Freunde von Lenny sagen, er sei sehr beschützerisch gegenüber Zoe, aber es schien wirklich, als hätte er es genossen, Harry zu treffen. Soweit man erkennen konnte, fand er, dass Harry höflich, bodenständig und wirklich daran interessiert war, die Familie kennenzulernen.“