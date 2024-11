Stars Harry und Meghan: Neues Millionen-Anwesen in Portugal

Prince Harry And Meghan - Colombia - 17 08 24 - Eric Charbonneau - Archewell Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2024, 13:17 Uhr

Der Herzog und die herzogin von sussex sollen Millionen in ein neues Haus in Portugal investiert haben.

Prinz Harry (40) und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex (43), die die Kinder Archie (5) und lilibet (3) haben, haben jahrelang in ihrer Villa in Montecito, Kalifornien, gelebt, sollen aber nun einen großen Teil ihres Vermögens in die Erweiterung ihres Portfolios gesteckt haben.

Ein Insider verriet ‚The Sun‘: „Sie gehen schlau mit ihrem Geld um.“ Die Zeitung berichtete, dass das neue Zuhause der Sussexes im Ausland „um die Ecke von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und ihrem Ehemann“ liege. In der Veröffentlichung heißt es jedoch, dass das Paar „nicht vorhat, in ihrer neuen Wohnung zu leben“. Es sei nicht bekannt, ob die Immobilie vermietet, für Familienurlaube genutzt oder einfach nur eine Investition sei. Es wurde aber berichtet, dass der Kauf als „der erste Schritt“ angesehen wird, um die „Einnahmen aus ihren TV- und Buchverträgen in ein globales Immobilienimperium zu stecken“.

Harry und Meghan haben 97 Millionen US-Dollar mit dem Streaming-Riesen Netflix für ihre sechsteilige Serie über ihr Familienleben und den berüchtigten ‚Megxit‘-Abschied von den Royals verdient. Der Prinz erhielt außerdem einen Vorschuss von 20 Millionen Dollar für seine Autobiografie ‚Spare‘ und erbte 10 Millionen Dollar von der verstorbenen Königinmutter, als er im September 40 Jahre alt wurde. Dennoch gibt es Berichte, dass es Bedenken gibt, dass die Sussexes ihr Geld mit einem verschwenderischen US-Lebensstil aus dem Fenster werfen, der private Sicherheitsdienste in Amerika und für Harry beinhaltet, wenn er Großbritannien besucht. Sie zahlen außerdem immer noch eine riesige Hypothek auf ihre 14,2 Millionen Dollar teure Villa in Montecito ab, die sie gekauft haben, nachdem sie 2020 Großbritannien verlassen haben. Die ‚Sun‘ fügte hinzu, dass Insider sagen, dass das portugiesische Haus des Paares „Teil eines Finanzportfolios sein wird, das mehr Immobilien umfassen wird“.