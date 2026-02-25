Stars Harry und Meghan treffen zu zweitägigem Besuch in Jordanien ein

Meghan, Duchess of Sussex, Prince Harry Avalon 10.10.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 19:00 Uhr

Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind im Landesbüro der Weltgesundheitsorganisation in Amman eingetroffen.

Prinz Harry (41) und seine Ehefrau Meghan Markle (44) reisten am Mittwoch (25. Februar) nach Jordanien, um einen zweitägigen Besuch zu beginnen, der die Unterstützung für gefährdete Gemeinschaften hervorheben soll, die von Konflikt und Vertreibung betroffen sind.

Das Paar reiste auf Einladung von Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. Ihr Programm umfasst Treffen mit jordanischen Führungspersönlichkeiten und hochrangigen Gesundheitsvertretern, Gespräche mit WHO-Teams sowie Besuche bei Gesundheits- und Mental-Health-Programmen an vorderster Front.

Sie werden außerdem Mitarbeiter von World Central Kitchen treffen, die von Amman aus Lebensmittelhilfe für Gaza koordinieren, und das Jugendzentrum der sozialen Entwicklungsorganisation Questscope besuchen, um mit jungen Menschen zu sprechen, die an kreativen und Wohlfühlprogrammen teilnehmen. Harry und Meghan werden Initiativen besuchen, deren Finanzierung sie unterstützt haben, um Kinder aus dem Krieg in Gaza medizinisch nach Jordanien zu evakuieren.

Ihr Besuch erfolgt sechs Jahre nachdem das Paar als arbeitende Royals zurücktrat und persönliche Freiheit sowie Privatsphäre als Beweggründe nannte, was dazu führte, dass sie sich in Montecito, Kalifornien, niederließen, wo sie ihre beiden Kinder Archie (6) und Lilibet (4) großziehen.