Film Spike Lee verteidigt ‚Michael‘-Biopic trotz Kritik wegen fehlender Missbrauchsvorwürfe

Spike Lee - AVALON - Torino - Italy - November - 2025 - Torino Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 19:00 Uhr

Spike Lee richtete sich an Filmkritiker, die sich darüber beschweren, dass die Vorwürfe sexuellen Kindesmissbrauchs gegen Michael Jackson nicht im neuen Biopic ‚Michael‘ erwähnt werden.

Der Regisseur verteidigte den Film, nachdem er kritisiert worden war, weil er die Anschuldigungen nicht thematisiert. Der Film war an den Kinokassen ein großer Erfolg, obwohl Kritiker bemängelten, dass die Vorwürfe fehlen. Lee hält diese Kritik jedoch für sinnlos, da der Film mit Jacksons ‚Bad‘-Tour 1988 endet – fünf Jahre bevor die ersten Vorwürfe erhoben wurden.

Lee (69) sagte gegenüber CNN: „Zunächst einmal: Wenn man Filmkritiker ist und sich über all diese anderen Dinge beschwert – der Film endet 1988. Die Dinge, über die ihr sprecht, die Anschuldigungen, passieren später.“ Er fügte an die Kritiker gewandt hinzu: „Ihr kritisiert also den Film wegen etwas, das ihr darin haben wollt, das aber nicht in die Zeitlinie passt. Aber die Leute sind gekommen. Weltweit haben die Menschen ihre Liebe gezeigt.“ Der ‚Do the Right Thing‘-Regisseur fügte hinzu: „Ich vermisse Mike. Ich vermisse Prince. Das sind meine Brüder. Ich habe mit beiden gearbeitet. Beides wunderbare, wunderbare Menschen.“

Die Auslassung der Vorwürfe wurde unter anderem von Dan Reed kritisiert, dem Regisseur von ‚Leaving Neverland‘. Der Filmemacher – der die Dokumentation aus dem Jahr 2019 drehte, in der Wade Robson und James Safechuck über ihren angeblichen Missbrauch sprachen – zeigte sich besonders entsetzt über die Darstellung von Jacksons Beziehung zu Kindern. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Das hat sich für mich sehr unangenehm angefühlt. Es suggeriert, dass Jacksons Umgang mit Kindern völlig harmlos war und ausschließlich von Philanthropie motiviert.“ Er zog sogar dramatische Vergleiche: „Jeffrey Epstein war ein großer Philanthrop, und Harvey Weinstein war ein großer Filmemacher, aber leider gibt es noch eine andere Dimension ihrer Geschichten. Im Fall von Jackson ist er ein so großes kulturelles Phänomen, dass man das nicht überdecken kann.“ Reed fügte hinzu, dass er nicht fordere, Jackson zu ‚canceln‘ oder dass niemand mehr seine Musik hören solle, aber die Geschichte von Wade und James müsse ebenfalls respektiert werden: „Und der Film schafft eine Version der Ereignisse, die sie im Grunde als Lügner darstellt, ohne es auszusprechen. Sie sagen, der Grund, warum Jackson Kinder mochte, sei, dass er ein Engel war und nett sein wollte, nicht, dass er Sex mit ihnen haben wollte.“

Der Film ‚Michael‘, in dem Jackson von seinem Neffen Jaafar Jackson gespielt wird, ist ein großer Kassenerfolg. Der Dokumentarfilmer sagte: „Jackson ist ein amerikanischer Mythos, zusätzlich dazu, dass er eine reale Person war, also ist er zu etwas viel Größerem geworden als das, was er tatsächlich war.“ Reed fügte hinzu: „Wenn das passiert, spielt es keine Rolle mehr, was die Person war, denn sie wurde zu etwas transformiert, das der Kultur gehört. Er ist Teil der kollektiven Vorstellung geworden, und diese kann nicht die Tatsache enthalten, dass er ein Pädophiler ist. Das ist einfach nicht möglich.“