Stars Harvey Weinstein: Er klagt über „erbärmliche“ Haftbedingungen

Bang Showbiz | 27.11.2024, 16:00 Uhr

Harvey Weinstein hat eine offizielle Beschwerde über die „erbärmlichen“ Bedingungen in dem Gefängnis eingereicht, in dem er seine Haftstrafe verbüßt hat.

Der 72-jährige in Ungnade gefallene Filmmogul verbüßt derzeit eine 16-jährige Haftstrafe, nachdem er 2022 in Los Angeles wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt wurde. Aktuell wartet er auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens, nachdem seine Verurteilungen aus dem Jahr 2020 in New York wegen krimineller sexueller Nötigung ersten Grades und Vergewaltigung dritten Grades im April aufgehoben wurden. Jetzt hat Weinstein eine Klage beim Office of the NYC Comptroller eingereicht, in der er die Bedingungen in der Einrichtung auf Rikers Island beschuldigt, seinen Gesundheitszustand verschlimmert zu haben.

In einer Erklärung sagte Weinsteins Anwalt Imran H. Ansari gegenüber ‚TMZ‘: „Harvey Weinstein hat erheblich unter den beklagenswerten Bedingungen auf Rikers Island gelitten. Als ich ihn das letzte Mal besuchte, fand ich ihn mit Blutspritzern auf seiner Gefängniskleidung, möglicherweise von Infusionen, Kleidung, die seit Wochen nicht gewaschen worden war, und er hatte nicht einmal saubere Unterwäsche bekommen – kaum hygienische Bedingungen für jemanden mit schweren Erkrankungen und einer Anfälligkeit für Krankheiten.“ Ansari verglich das Gefängnis mit einem Arbeitslager in der Sowjetunion und fügte hinzu: „Ich habe mich gefragt, ob ich in einem Gefängnis bin, das in Übereinstimmung mit unserer Verfassung verwaltet werden sollte, oder in einem Gulag, in dem die Gefangenen wie Tiere behandelt werden.“

Laut TMZ behauptet Weinstein, „erhebliche und anhaltende physische und psychische Verletzungen“ sowie emotionale Belastungen und den Verlust der Lebensfreude erlitten zu haben. Er fordert mindestens 5 Millionen Dollar Schadenersatz. Bei Weinstein wurde kürzlich chronische myeloische Leukämie diagnostiziert und er wird auf Rikers Island behandelt. Er leidet auch an anderen Problemen wie Diabetes, koronarer Herzkrankheit und Problemen mit seiner Schilddrüse. Außerdem infizierte er sich mit COVID-19 und zog sich eine doppelte Lungenentzündung zu. Deshalb verbrachte Weinstein auch oft Zeit in der Gefängnisabteilung des Bellevue Hospital, um sich wegen seiner verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden behandeln zu lassen.