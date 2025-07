Musik Hayley Williams veröffentlicht neues Soloalbum ‚Ego‘

Hayley Williams of Paramore - Susan Alexandra X Rachel Antonoff - New York Fashion Week - Gettyt BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 11:00 Uhr

Hayley Williams hat ihre Fans mit der überraschenden Veröffentlichung ihres neuen Soloalbums ‚Ego‘ erfreut.

Der neue Song ‚Mirtazapine‘ der Paramore-Frontfrau wurde letzte Woche auf WNXP Nashville ausgestrahlt, und jetzt hat sie die 17 Tracks umfassende LP auf ihrer Website www.hayleywilliams.net veröffentlicht.

Wer in die Platte reinhören möchte, muss sich allerdings in die Mailingliste der Haarmarke Good Dye Young der ‚Misery Business‘-Sängerin eintragen lassen, um einen 16-stelligen Zugangscode zu erhalten. Es ist nicht klar, ob Williams – die nach dem Auslaufen ihres Major-Label-Vertrages nun eine unabhängige Künstlerin ist – die Tracks nach einer gewissen Zeit auch auf traditionellen Plattformen zum Streamen bereitstellen wird.

Die 36-jährige Künstlerin überraschte ihre Fans auch, als sie ihr zweites Soloalbum ‚Flowers for Vases / descansos‘ erst 2021 veröffentlichte. Ihr Debütalbum, ‚Petals for Armor‘, veröffentlichte Hayley 2020. Seit ihrem letzten Solo-Album hat sich Williams mit den Hardcore-Rockern Turnstile für den Song ‚Seein‘ Stars‘ und dem Singer-Songwriter Moses Sumney für das verführerische Ständchen ‚I Like It I Like It‘ zusammengetan. Und kürzlich hat sich die Musikerin mit David Byrne für sein erstes Soloalbum seit sieben Jahren, ‚Who Is the Sky?‘, zusammengetan. Sie ist auf dem Track ‚What Is the Reason For It?‘ zu hören, der auf dem im September erscheinenden Album des Sängers zu hören.