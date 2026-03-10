Musik HEESEUNG verlässt ENHYPEN – K-Pop-Gruppe macht mit sechs Mitgliedern weiter

10.03.2026

HEESEUNG verlässt ENHYPEN – K-Pop-Gruppe macht mit sechs Mitgliedern weiter.

ENHYPEN wird künftig als sechsköpfige Gruppe weitermachen, nachdem BELIFT LAB bekanntgegeben hat, dass HEESEUNG die Band verlässt, um seinen eigenen musikalischen Weg zu verfolgen.

Die Agentur bestätigte die Entscheidung am Dienstag (10. März) in einer Erklärung und schrieb: „BELIFT LAB hat intensiv über die zukünftige Ausrichtung und Ziele von ENHYPEN nachgedacht. Durch ausführliche Gespräche mit jedem einzelnen Mitglied über ihre Zukunftsvorstellungen und die Richtung des Teams wurde klar, dass HEESEUNG eine eigene, ausgeprägte musikalische Vision hat, und wir haben entschieden, diese zu respektieren.“

BELIFT LAB versicherte den Fans, dass die Gruppe – die nun aus JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON und NI-KI besteht – „künftig ihre offiziellen Aktivitäten als sechsköpfige Gruppe fortsetzen wird“. Das Unternehmen fügte hinzu: „Diese Entscheidung wurde nach intensiver Abwägung getroffen. Wir verstehen, dass diese Nachricht viel zu verarbeiten ist und gemischte Reaktionen hervorrufen kann. Dennoch hoffen wir auf Ihr Verständnis, dass diese Entscheidung für die Zukunft von ENHYPEN und HEESEUNG getroffen wurde. ENHYPEN bleibt entschlossen, ENGENE weiterhin energiegeladene Auftritte zu bieten. HEESEUNG wird als Künstler unter BELIFT LAB ein Soloalbum vorbereiten.“

HEESEUNG wandte sich außerdem in einem persönlichen Brief auf Weverse direkt an die Fans und blickte auf seine Zeit mit der Gruppe zurück. Er schrieb: „Die sechs Jahre, die ich hier verbracht habe, waren voller Momente, die so überwältigend und kostbar waren, dass es schwer ist, sie vollständig in Worte zu fassen.“ Er erklärte außerdem, dass er schon lange an eigenen Projekten gearbeitet habe, jedoch darauf geachtet habe, die Gruppe nicht zu überschatten. HEESEUNG sagte: „Wie alle wissen, habe ich weiterhin an meinen eigenen Projekten gearbeitet und viel Zeit damit verbracht zu hoffen, dass ich sie euch eines Tages zeigen kann. Es gab so viele Dinge, die ich teilen wollte, aber ich wollte auch nicht nur meine eigenen Wünsche innerhalb des Teams durchsetzen.“