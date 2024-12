Handgenähte Robe von Manish Malhotra Heidi Klum glitzert im Perlenkleid bei „Mufasa“-Premiere in Hollywood

Mehr als 100.000 Perlen und Kristalle verzieren das Kleid, das Heidi Klum am Montagabend zur "Mufasa"-Premiere in Los Angeles trug. (ae/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 11:05 Uhr

Heidi Klum schlüpfte am 9. Dezember in eine perlenbestickte Traumrobe von Manish Malhotra und glänzte bei der "Mufasa"-Premiere in Hollywood.

Bei der Premiere des Disneyfilms "Mufasa: Der König der Löwen" am Montagabend in Hollywood zogen nicht nur Jay-Z (55) und Beyoncé (43) mit ihrer Tochter Blue Ivy (12) alle Blicke auf sich. Auch Heidi Klum (51) sorgte in einem perlenbesetzten weißen Neckholderkleid für Aufmerksamkeit.

Das rückenfreie Kleid, das sie mit offenen Plateauschuhen kombinierte, betonte die Figur des Models. Dazu trug sie ihre langen blonden Haare offen und mit einem Mittelscheitel. Sie präsentierte zudem dunkles Augen-Make-up, für Wangen und Lippen wählte sie natürlichere Töne.

Video News

Auf ihrem Instagram-Account gab Heidi Klum mit Video-Clips Einblicke in den Abend und ihr schillerndes Outfit. Dabei verriet sie auch, dass das Kleid von dem Label des indischen Modedesigners Manish Malhotra (58) stammt.

So aufwendig wurde das Kleid hergestellt

Auf dessen Instagramseite heißt es zu dem "glorreichen Wasserfallperlenkleid": "Das mit über 100.000 Perlen und Kristallen gefertigte mehrschichtige, rückenlose Kleid verfügt über einen aufwendig verzierten Sockel mit zarten Perlen und Kristallen, während Perlenquastenkaskaden seine auffällige zweite Schicht bilden, jede handgenäht perfekt." Weiter wird geschwärmt, das Kleid zeige die zeitlose Schönheit von Perlen, "und spiegelt die Kunst des komplizierten Designs und die Größe des Glamours des roten Teppichs wider".