Stars Heidi Klum: GNTM wird noch diverser

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 14:00 Uhr

Heidi Klum denkt sich für ‚Germany’s Next Topmodel‘ immer wieder Neues aus.

Die Modelmama holte bereits Curvy- und Petite-Models in ihre Show, dann Trans-Models und Best-Agerinnen und zuletzt sogar Männer. Und weil Geschlechtergleichheit für Heidi Klum ein wichtiges Thema ist, weitet sie ihre Auswahlkategorien jetzt noch weiter aus: Auch die angehenden Männer-Models gibt es bei ihr nun in jeder Größe und in jedem Alter.

„In dieser Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager und zwei Best-Ager-Frauen dabei“, verriet Heidi Klum jetzt im Interview mit ‚Stern‘. Das bedeutet also, dass sowohl männliche als auch weibliche Models in dieser Staffel alle Geburtsjahrgänge und Konfektionsgrößen bedienen. Und wenn es nach Heidi ginge, wäre der Cast sogar noch diverser: „Ich hätte gerne noch mehr gehabt, aber ich kann nur die mitnehmen, die sich bewerben.“

Heidi Klum weiß also, wie sie ‚GNTM‘ modern, interessant und am Ball der Zeit behält. Wichtig für die Modelmama, die die Show immerhin schon seit fast 20 Jahren macht. 2006 fand sie in Lena Gercke das erste Mal eine Gewinnerin für ‚Germany’s Next Topmodel‘ und danach in vielen weiteren Staffeln immer mehr Laufstegtalente. 2025 findet die Jubiläumsstaffel – die 20. Ausgabe – statt, die ab dem 13. Februar wie üblich auf ProSieben ausgestrahlt wird.