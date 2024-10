Stars Heidi Klum: Ihre Halloween-Outfits sollen „schockieren“

Heidi Klum - America's Got Talent Season 19 Quarterfinals 2 Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2024, 19:16 Uhr

Das Model will alles tun, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden.

Heidi Klum will ihre Fans an Halloween nicht enttäuschen.

Die ‚GNTM‘-Moderatorin geht in der gruseligen Jahreszeit aufs Ganze und hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl von gewagten Kostümen für ihre jährliche Party getragen. Der 51-Jährigen ist sehr bewusst, dass alle gespannt darauf warten, was sie tragen wird.

„Ich habe viele kreative Menschen auf der ganzen Welt, die Fans sind, die Künstler sind – Maskenbildner, Friseure, Designer oder Leute, die vielleicht nicht einmal in diesem Bereich tätig sind – und sie lieben die Kreativität von Halloween“, erzählt das Model im Gespräch mit ‚People‘. „Ich möchte also nie einen meiner Halloween-Fans enttäuschen. Ich versuche immer, mir etwas Einzigartiges und Andersartiges einfallen zu lassen, das die Leute entweder überrascht oder schockiert.“

Heidi hat sich für ihre Partys bereits als Wurm, Pfau und Jessica Rabbit verkleidet und offenbarte kürzlich, dass sie „Monate“ damit verbracht habe, ihr diesjähriges extravagantes Outfit vorzubereiten. Die ‚America’s Got Talent‘-Jurorin verriet ‚People‘: „Es müssen Gussformen hergestellt werden. Prothesen müssen angefertigt werden, Anproben müssen gemacht werden. Es steckt eine Menge Arbeit dahinter, denn ich wollte so spektakulär sein, dass ich so etwas nicht einfach über Nacht zusammenschmeißen kann. Es braucht viel Zeit. Es erfordert eine Menge Planung.“