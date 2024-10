Stars Heidi Klum: Sie eröffnet ihr eigenes Pizza-Restaurant

Heidi Klum - America's Got Talent Season 19 Quarterfinals 2 Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2024, 14:00 Uhr

Heidi Klum hat es wieder einmal geschafft, die Welt zu überraschen – dieses Mal jedoch nicht auf dem Laufsteg oder vor der Kamera. Nein, sie hat ihre eigene Pizzeria eröffnet, mitten in SoHo, New York City. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Flavio Briatore, dem Vater ihrer Tochter Leni, und einem engagierten Team präsentierte sie am Mittwoch (30. Oktober) das neue Hotspot-Restaurant in der 218 Lafayette St. in Soho, NYC.

„Ich freue mich, bekannt zu geben, dass ich mich mit Flavio Briatore und dem Team von Crazy Pizza zusammengetan habe. Wir hoffen, euch dort bald zu sehen“, schreibt die Modelmama auf Instagram unter zahlreichen Schnappschüssen und Videos von dem scheinbar lustigen Event. Der Eröffnungsabend war ein echtes Highlight und brachte zahlreiche Freunde, Familienmitglieder und Prominente zusammen, die alle eine erste Kostprobe der „crazy“ Pizza genießen durften.

Und Heidi ist nicht nur das Gesicht des neuen Restaurants, sondern auch leidenschaftlich in die Entwicklung der Speisekarte und das Restaurantkonzept involviert. „Wisst ihr, was diese Pizza ist? Sie ist crazy!“ Mit diesen Worten beschreiben Heidi und Tochter Leni ihre kreative Interpretation der italienischen Köstlichkeit in einem Video. Außerdem schreibt Heidi, die am Donnerstag (31. Oktober) auch ihre berüchtigte Halloween-Party in New York City feiern wird, auf Instagram: „Danke an all meine neuen Partner, meine Familie und Freunde, dass ihr gekommen seid, um die erste von vielen Crazy Pizzas in den USA zu feiern.“