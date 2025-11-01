Stars Heidi Klum verwandelte sich an Halloween in Medusa

Tom Kaulitz and Heidi Klum - Halloween 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2025, 12:37 Uhr

Die GNTM-Chefin hat sich dieses Halloween wieder einmal selbst übertroffen - sie erschien als furchterregende Medusa.

Heidi Klum wollte schon „seit geraumer Zeit“ eine „superhässliche“ Medusa sein.

Die ‚GNTM‘-Moderatorin ist bekannt für ihre aufwendigen Halloween-Kostüme. Auch dieses Jahr machte sie keine Ausnahme: Am Freitagabend (31. Oktober) erschien sie zu ihrer legendären Halloween-Party in New York als Gorgone – und zwar komplett mit sich bewegenden Schlangen und furchterregenden Zähnen.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ verriet das Model: „Ich denke schon seit Längerem über Medusa nach, weil ich im Laufe der Jahre natürlich viele, viele Medusas gesehen habe. Und ich dachte: Weißt du was, eines Tages mache ich meine eigene Version.“ Heidi erzählte weiter: „Ich wollte wirklich, dass sich die Schlangen bewegen, ich wollte ein superhässliches, superschauriges Gesicht, richtig hässliche Zähne – und wie eine riesige Klapperschlange aussehen.“

Heidis Ehemann Tom Kaulitz verkörperte einen Krieger, den sie zu Stein verwandelt hatte. Das Paar verriet, dass es fünf Monate lang an seinen Kostümen gearbeitet hatte, und sich am Freitag ganze zehn Stunden lang zurechtmachte. „Alles ist handbemalt. Etwa 15 Leute haben daran gearbeitet und ich finde, sie haben einen fantastischen Job gemacht“, berichtete die 52-Jährige.

Für Tom besteht die Herausforderung jedes Jahr darin, ein Kostüm zu finden, das zu dem seiner Frau passt. „Dieses Jahr war es nicht so schwierig, aber manchmal ist es das schon“, plauderte der Tokio Hotel-Star aus. „Letztes Jahr zum Beispiel waren wir E.T. – das war knifflig. Da war die Frage: Werden wir beide E.T. oder eine weibliche Version davon?“ Ich muss mir immer etwas einfallen lassen, das dazu passt.“ Mit seinem diesjährigen Kostüm war der Gitarrist rundum zufrieden. „Ich konnte eigentlich nur der Mann sein, der zu Stein wurde. Das bin also ich – und ich finde, das Team hat großartige Arbeit geleistet“, zeigte er sich begeistert.

Heidi bemerkte daraufhin: „Du siehst trotzdem noch wie du selbst aus.“ Trotz ihrer aufwendigen Verwandlungen verriet Tom dem ‚People‘-Magazin, dass er Heidi „sexy“ fand. Die Blondine wiederum schwärmte: „Ich finde, er sieht superheiß aus.“