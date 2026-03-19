Stars Kaulitz-Zwillinge: Deshalb jubeln sie Bandkollege Gustav nicht bei ‚Let’s Dance‘ zu

Tokio Hotel 1 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 14:00 Uhr

Die Tokio-Hotel-Stars äußern sich zur 'Let's Dance'-Teilnahme ihres Bandkollegens Gustav Schäfer.

Bill und Tom Kaulitz zeigen sich wenig interessiert an der ‚Let’s Dance‘-Teilnahme von Gustav Schäfer.

Der Tokio-Hotel-Drummer demonstriert bei der 19. Staffel der beliebten RTL-Show sein Können auf dem Tanzparkett. Zusammen mit Profi Anastasia Maruster kämpft er um den Titel ‚Dancing Star 2026‘. Doch ausgerechnet Gustavs Bandkollegen verfolgen seine Show-Teilnahme nicht.

In einer Live-Aufnahme ihres Podcasts ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ reagierten die Kaulitz-Twins auf einen Kommentar. Darin wunderte sich ein Fan, warum sie Gustav nicht öffentlich unterstützen. Tom scherzte daraufhin: „Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist.“ Bill ergänzte: „Das ist ja nicht böse gemeint, wir kennen den ja schon lange und er kann nicht tanzen.“ Der Sänger betonte jedoch, dass Gustav seine Sache super mache.

Tom und Bill hätten bisher nur Ausschnitte der Sendung auf TikTok erhascht. „Ich hab’s noch nicht gesehen, weil ich das aus Amerika nicht gucken kann“, erklärte Tom. Sein Bruder wiederum nutzte diese Gelegenheit, um über das Format zu lästern. „Ich kann’s gucken, aber ich finde die Sendung einfach so sch***e langweilig, es ist krass“, sagte Bill.

Seine Aussage sorgte für Gelächter im Live-Publikum, woraufhin der 36-Jährige betonte: „Gustav natürlich nicht, aber ich müsste dann dahinspulen, wo er tanzt.“ Weiter ätzte Bill: „Die Sendung an sich kannst du nicht gucken, weißt du, wie lang die ist?“ Deshalb schauen sich die Zwillinge lieber nur Ausschnitte an.

Unterstützung bekommt Gustav dagegen von Toms Ehefrau Heidi Klum. Die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Moderatorin hinterließ auf Instagram einen begeisterten Kommentar neben einem Tanzvideo des Schlagzeugers. „Super, Bravo Gustav“, schwärmte das Model.