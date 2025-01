ProSieben-Quizshow Heike Makatsch: So war der Dreh zu „Wer stiehlt mir die Show?“

Heike Makatsch sprach auf dem 49. Deutschen Filmball über "Wer stiehlt mir die Show?". (jom/spot)

SpotOn News | 26.01.2025, 11:10 Uhr

Schauspielerin Heike Makatsch ist ab März in der beliebten ProSieben-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" als Kandidatin zu sehen. Wie war der Dreh?

Ab Anfang März stellt sich Joko Winterscheidt (46) wieder seiner "Wer stiehlt mir die Show?"-Konkurrenz. In sechs neuen Folgen der mittlerweile neunten Staffel wollen ihm dieses Mal Schauspielerin Heike Makatsch (53), Sänger Rea Garvey (51) und Komiker Teddy Teclebrhan (41) die Show stehlen.

"Es war mega", schwärmte Heike Makatsch (53) jetzt im Gespräch mit spot on news am Rande des Deutschen Filmballs am vergangenen Samstag über die Dreharbeiten zur Quizshow. "Ich wollte gar nicht, dass es aufhört. Es war tatsächlich wie eine neue Familie." Hatte die Schauspielerin keine Angst, sich in der Wissenssendung zu blamieren?

"Ein bisschen Bammel"

"Man hat auf jeden Fall immer ein bisschen Bammel", erzählte Makatsch und verriet: "Und ich habe mich sicherlich auch ab und zu mal blamiert (lacht)." Wer sich auch ganz "offen und voller Freude" blamiert, ist ihr Konkurrent Teddy Teclebrhan (41). "Mit ihm an der Seite kann es nicht so schlimm werden", gab die Schauspielerin zu verstehen, dass der Komiker, der bereits in einer der vorherigen Staffel mit dabei war, keinen Vorteil als Wiederholungstäter hatte.

Im TV geht es auf ProSieben ab dem 2. März zur Primetime um 20:15 Uhr in die neue "Wer stiehlt mir die Show?"-Runde, die weiteren Episoden gibt es dann immer sonntags. Jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung, also ab dem 23. Februar, sind die Folgen der Show via Joyn im Stream zu sehen. Wie auch schon in den vergangenen Staffeln wird es neben Makatsch, Garvey und Teclebrhan stets eine Zuschauerin oder einen Zuschauer geben, die als Wildcard in den verschiedenen Quizrunden mitmischen.

Abseits der Kameras findet Heike Makatsch übrigens ihren Ausgleich in einer anderen Tätigkeit: Sie gibt Yogakurse. "Ich habe schon vor langer Zeit mit meiner Yogalehrer-Ausbildung angefangen und das mache ich jetzt, wenn ich nicht drehe." Und wie gehen die Kursteilnehmenden mit Makatschs Berühmtheit um? "Es scheint irgendwie kein Problem zu sein. Da kommen wirklich nur Yoginis hin."