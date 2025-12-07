Stars Heinz Hoenig hat weiterhin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen

Heinz Hoenig - Avalon - November 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2025, 11:00 Uhr

Heinz Hoenig hat weiterhin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Heinz Hoenig musste aus gesundheitlichen Gründen einen Auftritt absagen.

Eigentlich sollte der ‚Das Boot‘-Darsteller am Wochenende (6. und 7. Dezember) bei der Dortmunder ‚Comic Con‘ auftreten. Doch aufgrund einer Erkältung cancelte Hoenig den Besuch kurzfristig, wie er über das Instagram-Profil seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig mitteilen ließ. Der Schauspieler, der seit 2024 mit schweren Krankheitserscheinungen zu kämpfen hat, lag im vergangenen Jahr monatelang im Krankenhaus, zeitweise wurde er sogar in ein künstliches Koma versetzt. Grund für die langwierige stationäre Behandlung waren Herzprobleme.

Dass er am Wochenende nicht wie geplant bei der ‚Comic Con‘ auftrat, lag jedoch an einer einfachen Erkältung, wie in den sozialen Netzwerken zu lesen war. „Liebe Fans, liebe Kollegen“, begann Hoenig seinen Beitrag, „leider muss ich euch mitteilen, dass ich am 6. und 7. Dezember nicht bei der Comic Con in Dortmund bin. Ich bin stark erkältet und möchte niemanden anstecken. Ich habe mich sehr auf euch gefreut und finde es sehr schade, nicht dabei sein zu können. Ich hoffe auf euer Verständnis.“ Hoenig teilte weiter mit, dass er sich in den kommenden Tagen ausschließlich auf seine Gesundheit konzentrieren werde, um möglichst bald wieder fit für öffentliche Auftritte zu sein.

Auf der ‚Comic Con‘ sollte Hoenig eigentlich an der Seite seiner ‚Das Boot‘-Kollegen Erwin Leder, Martin Semmelrogge, Martin May und Ralf Richter Autogramme verteilen, Fotos mit Fans machen und an einem Paneltalk teilnehmen. Die Schauspieler müssen nun ohne ihn auskommen, werden die geplanten Veranstaltungen jedoch wie angekündigt stattfinden lassen.