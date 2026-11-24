Stars Helen Mirren engagiert sich für Menschen mit der Schmetterlingskrankheit

Dame Helen Mirren - MobLand - Season Two - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 18:00 Uhr

Dame Helen Mirren ist neue Botschafterin der Wohltätigkeitsorganisation DEBRA, die sich für Menschen mit Epidermolysis bullosa (EB) einsetzt.

Die 81-jährige Schauspielerin entschloss sich zu diesem Engagement, nachdem sie bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung die jungen Patienten Grace Fincham und Fazeel Irfan kennengelernt hatte. „Bis ich Grace und Fazeel kennenlernte, hatte ich noch nie von EB gehört“, erklärte Mirren. Sie habe nicht gewusst, dass es eine derart „brutale, stark beeinträchtigende Erkrankung“ gebe und den Betroffenen so wenige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stünden.

Grace und Fazeel leiden an dystropher Epidermolysis bullosa, einer schmerzhaften genetisch bedingten Hauterkrankung, die auch als Schmetterlingskrankheit bekannt ist. Die beiden vertraten DEBRA beim BGC Charity Day, einer jährlich am 11. September stattfindenden internationalen Spendenveranstaltung. Dort berichteten sie Mirren ausführlich über das Leben mit der Erkrankung und die Arbeit der Organisation.

Gemeinsam mit DEBRA-Botschafterin Vie Portland, die an Epidermolysis bullosa simplex leidet, wurden Grace und Fazeel anschließend zur Londoner Premiere von Mirrens Thriller ‚A Talent for Murder‘ eingeladen. Dort erklärte der ‚Goodbye June‘-Star: „Es hat mich zutiefst berührt, wie offen sie über die verheerenden Auswirkungen gesprochen haben, die diese Erkrankung auf jeden Bereich ihres Lebens hat.“ Trotz der zahlreichen Herausforderungen hätten die beiden Stärke und Zuversicht ausgestrahlt. Ihre Begegnung habe die Schauspielerin dazu bewogen, sich für DEBRA zu engagieren. Die Oscar-Preisträgerin versprach, die Organisation nach Kräften zu unterstützen, und würdigte deren „unglaubliche Arbeit“. Sie wolle dazu beitragen, die Vision einer Welt zu verwirklichen, in der niemand mehr unter Epidermolysis bullosa leiden müsse.

Mirren engagiert sich bereits seit Langem als Botschafterin der Kinderhilfsorganisation Barnardo’s. Laut deren Website unterstützt die ‚The Thursday Murder Club‘-Darstellerin landesweite Kampagnen, macht auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aufmerksam und hilft dabei, dringend benötigte Spendengelder für die Hilfsangebote der Organisation zu sammeln. DEBRA hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und die Entwicklung wirksamer Behandlungsmöglichkeiten voranzutreiben.