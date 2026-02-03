Film Helena Bonham Carter und weitere Stars für ‚The Housekeeper‘ besetzt

Helena Bonham Carter at the SAG Awards January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2026, 11:00 Uhr

Helena Bonham Carter und weitere Stars für 'The Housekeeper' besetzt.

Helena Bonham Carter wurde neben Emma Laird und Caitriona Balfe für ‚The Housekeeper‘ gecastet.

Das kommende romantische Drama, das eine fiktionalisierte Geschichte über die Inspiration hinter Daphne du Mauriers ‚Rebecca‘ erzählt, hat einige Änderungen erfahren: Uma Thurman und Phoebe Dynevor sind nicht mehr Teil des Projekts, während Sir Anthony Hopkins weiterhin die Hauptrolle als verwitweter Lord Grenville-Whithers übernimmt. Die Geschichte folgt der Haushälterin Danni (Balfe) in Manderville Hall, wo die Ankunft der Schriftstellerin Daphne (Laird) sie in eine berauschende Affäre hineinzieht. Adelaine (Bonham Carter), die intrigante Nichte von Lord Grenville-Whithers, beobachtet, wie sich ihr fragiles Geheimnis entfaltet. Regie führt ‚Iris‘-Filmemacher Sir Richard Eyre nach einem Drehbuch der Autorin Dame Rose Tremain. Eyre sagte: „Rose Tremain hat ein brillantes Drehbuch geschrieben, das düster, überraschend und geheimnisvoll ist, und wir freuen uns darauf, einen Film zu machen, der diesem Versprechen gerecht wird.“

Julia Taylor-Stanley von Artemis Films produziert gemeinsam mit Herbert L. Kloiber von Night Train Media sowie Kevin Loader von Embankment; die Produktion ist bereits angelaufen. Taylor-Stanley erklärte: „Eine Besetzung dieses Kalibers zusammenzustellen, spricht für die Kraft von Roses Erzählkunst und für Richards Rang unter den großen britischen Regisseuren. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren Talenten diese fesselnde Geschichte auf die Leinwand zu bringen.“

Kloiber versprach dem Publikum zudem eine Mischung aus „Leidenschaft, Eleganz und emotionaler Wahrheit“, wenn der Film ins Kino kommt. Er fügte hinzu: „‚The Housekeeper‘ verspricht dem Publikum eine berauschende Mischung aus Leidenschaft, Eleganz und emotionaler Wahrheit – zum Leben erweckt durch Rose Tremains exquisite Texte und Richard Eyres meisterhafte Regie.“ Du Mauriers Klassiker ‚Rebecca‘ erschien 1938 und erzählt die Geschichte einer namenlosen jungen Frau, die einen wohlhabenden Witwer heiratet und dabei entdeckt, wie er und sein Haushalt vom Andenken an seine verstorbene Frau heimgesucht werden. Du Maurier selbst adaptierte die Geschichte 1939 für die Bühne, bevor Alfred Hitchcock sie im darauffolgenden Jahr verfilmte und dafür den Oscar für den besten Film gewann. 2020 inszenierte Ben Wheatley ein Remake für Netflix, mit Lily James als Mrs. de Winter, Armie Hammer als Maxim und Kristen Scott Thomas in der Rolle der Mrs. Danvers.