Helene Fischer: Heftige Kritik von einem Schlagerkollegen

15.11.2024

Die Sängerin hat über die Jahre eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Christian Anders gehört nicht dazu.

Christian Anders hat sich erneut kritisch über Helene Fischer geäußert.

Der 79-jährige Schlagersänger teilte bereits vor einigen Jahren heftig gegen seine Kollegin aus. Damals erklärte Anders gegenüber ‚Bild‘, dass Fischers anhaltender Erfolg in der Musikbranche größtenteils auf ihren aufwendig inszenierten Bühnenshows fuße. „Bei ihr bejubeln die Leute vor allem das ganze Brimborium um sie herum, diese Möchtegern-Las-Vegas-Seite“, lautete das harsche Urteil des ‚Es fährt ein Zug nach Nirgendwo‘-Stars, der ferner spekulierte: „Wenn Helene Fischer einen Buckel hätte und damit allein auf der Bühne stünde, würde keiner hinhören. Mich berührt sie nicht.“

In einem neuen Interview legte der Österreicher nun nach und zweifelte dabei abermals das musikalische Talent der ‚Atemlos‘-Interpretin an. Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Prima Woche‘ behauptete Anders: „Sie kann nicht singen.“ Seiner Meinung nach sei Helenes Gesang schlichtweg zu gekünstelt. Komplette Talentfreiheit bescheinigte der Schagerveteran ihr dennoch nicht. „Sie hat eine wunderbare Stimme, aber ihr Fluch ist ihr Gesangslehrer.“ Einen fragwürdigen Kommentar konnte sich Anders außerdem nicht verkneifen. „Sie hat doch einen Ehemann. Der sollte sie mal in den Arm nehmen und richtig quetschen, dass sich dann die Stimmbänder vielleicht besser entfalten“, schoss Anders gegen Fischer. Dem riesigen Erfolg der seit vielen Jahren unangefochtenen Schlagerkönigin wird das sehr wahrscheinlich keinen Abbruch tun.