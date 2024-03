Colour is the key! Hellblau und sanftes Gelb werden die Sommerfarben 2024

Auch die Modehäuser Fendi (li.) und Akris (re.) setzen auf Pastellblau und sanfte Gelbtöne. (eee/spot)

SpotOn News | 14.03.2024, 22:31 Uhr

Colour is the key! Pastelltöne in Gelb und Blau dominieren die Sommerkollektionen. Wie man die sanften Farben stylen kann, zeigen die Stars.

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein: nur zwei von vielen Dingen, auf die wir uns im Sommer freuen, und die viele Designer bei ihren diesjährigen Sommerkollektionen inspiriert haben. Denn Himmelblau und sanfte Gelbtöne sind 2024 die Farben der Saison. Den Stars gefällt es.

Sommerkleider in Blau und Gelb

Nina Dobrev (35) etwa zeigt ihren Followern auf Instagram ein kurzes Sommerkleid in Hellblau. Durch seinen ausladenden Rock und dezente Spitzenelemente bekommt das Kleid eine verspielte Note. Da es obenherum und an der Taille eng geschnitten ist, wirkt das Kleid aber auch süß und sexy. Dazu kombiniert der "Vampire Diaries"-Star eine Umhängetasche in Herzform und weiße Peeptoe-Pumps. Eine Cat-Eye-Sonnenbrille macht den femininen Summer-Look komplett.

Das farbliche Gegenstück ist auf dem Instagram-Account von Leonie Hanne (35) zu finden. Die Fashion-Bloggerin strahlt auf einem Foto in einem pastellgelben Tutu-Kleid ohne Träger. Dazu setzt sie auf weiße Pumps und eine weiße Henkeltasche von Chanel. Über ihrem Sommer-Look trägt sie einen beigen Trenchcoat. Ihre blonden Haare stylte sie zur lockeren Hochsteckfrisur.

Das perfekte Oberteil

Model Elsa Hosk (35) wiederum setzt den Farb-Trend obenherum ein. Ihr weißes, trägerloses Seidenoberteil besticht durch eine pastellgelbe Schleife um die Brustpartie, deren Bänder fast bis zum Boden reichen. Das schicke und feminine It-Piece kombiniert das Model mit einer lässigen Wide-Leg-Jeans und ebenfalls weißen Pumps. Ihre weiße Halfmoon-Bag stammt aus dem Hause Valentino.

Farbmotto gilt auch für Bademode und Accessoires

Was darf im Sommer nicht fehlen? Die richtige Bademode. Swimwear-Kollektionen greifen diesen Sommer ebenfalls die Farben Hellblau und Hellgelb auf. Hailey Bieber (27) etwa teilte auf Instagram ein Strand-Selfie mit pastellblauem Bikini. Darüber trug sie ein ebenfalls hellblaues Crop-Top.

Wer von den Sommerfarben nicht genug bekommt, kann auch Accessoires wie Handtaschen, Sandalen, aber auch Haartücher und Schleifen in den schönen Pastelltönen kaufen.

Der Vorteil: Die Farben lassen uns um einige Nuancen gebräunter aussehen und passen zu fast jedem Haut- und Haartypen.