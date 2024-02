Star aus der "Porky's"-Trilogie Herzinfarkt nach OP: Schauspieler Tony Ganios stirbt mit 64 Jahren

Tony Ganios wurde nur 64 Jahre alt. (ae/spot)

SpotOn News | 21.02.2024, 09:58 Uhr

Nach einer Operation wegen einer Rückenmarksentzündung ist Schauspieler Tony Ganios an einem Herzinfarkt gestorben. Er wirkte in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit, vor allem die drei "Porky's"-Filme machten ihn in den 1980er-Jahren bekannt.

Der US-amerikanische Schauspieler Tony Ganios ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Seine Verlobte Amanda Serrano verriet gegenüber dem US-Portal "TMZ" jetzt, dass der Filmstar bereits am Sonntag in einem New Yorker Krankenhaus verstorben ist. Er habe nach einer Operation einen Herzinfarkt erlitten.

Video News

Verlobte trauert: "Du bist alles für mich"

Wie das US-Portal berichtete, habe der Schauspieler mit italienischen und griechischen Wurzeln an einer schweren Rückenmarksentzündung gelitten, wegen der er sich einer Operation unterziehen musste. Anschließend habe er einen Herzstillstand infolge eines schweren Herzinfarkts erlitten, heißt es weiter. Seine Verlobte berichtete, dass sie von dem plötzlichen Tod tief erschüttert sei. Das Paar war seit neun Jahren liiert und plante gerade die Hochzeit.

In einem Statement auf ihrem X-Account (ehemals Twitter) reagierte Amanda Serrano auf erste Anteilnahmen: "Die letzten Worte, die wir zueinander gesagt haben, waren 'Ich liebe dich'. Liebe ist eine Untertreibung. Du bist alles für mich. Mein Herz, meine Seele und mein bester Freund." Es fühle sich unwirklich an, da auch alles so schnell gegangen sei. Sie schilderte noch einmal den Hergang: "Er hatte sich nicht wohlgefühlt und es tagelang vor mir verheimlicht. Als er es mir schließlich erzählte und ins Krankenhaus gebracht wurde, war sein Rückenmark stark entzündet. Er wurde operiert, am nächsten Morgen hörte sein Herz auf zu schlagen. Ich bin am Boden zerstört."

Komödie "Porky's" machte ihn berühmt

Tony Ganios wurde am 21. Oktober 1959 in Brooklyn, New York, geboren. Er war vor allem für seine Rolle als Anthony "Meat" Tuperello aus der "Porky's"-Comedy-Trilogie der 1980er-Jahre bekannt. Weitere Filme, in denen der Hollywood-Schauspieler mitspielte, waren unter anderem "The Wanderers", "Stirb langsam 2" und "Zwei wie Katz und Maus".