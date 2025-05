Stars Herzogin Meghan hat Schuldgefühle wegen ihres Reichtums

Bang Showbiz | 29.05.2025, 09:00 Uhr

Die 43-jährige Herzogin versucht nicht andauernd über die Stränge zu schlagen.

Die 43-jährige Royal hat vor kurzem ihre Lifestyle-Marke ‚As Ever‘ auf den Markt gebracht und bringt in regelmäßigen Abständen ihren Podcast heraus. Gemeinsam mit ihrem Ehemann wohnt Meghan in einer Villa in Kalifornien, wo die beiden ihre zwei Kinder Archie und Lilibet großziehen. Das Anwesen wird auf einen Wert von über 14 Millionen Dollar geschätzt und laut eigener Aussage fühlt sich Meghan manchmal schlecht, so großen finanziellen Erfolg zu haben. Im Podcast ‚Confessions of a Female Founder‘ erklärte Meghan im Gespräch mit Sara Blakely, dass sie immer noch manchmal eine regelrechte „Sparmentalität“ an den Tag lege: „Es gibt eine Menge Schuldgefühle, wenn man viel hat. Und gleichzeitig haben wir eine Sparmentalität. Es ist leicht, sich an den Gedankengang ‚Ich habe nie genug‘ zu gewöhnen.“ Meghan fügte an: „Ich hätte gerne eine gesündere Einstellung zu Geld.“

Die ehemalige Schauspielerin ist bekannt für ihre Rolle in der Serie ‚Suits‘ und verdiente mit ihrer Arbeit an der Show bereits ihre eigenen Millionen, bevor sie den britischen Prinzen kennenlernte. Gemeinsam sollen Meghan und Harry ein Vermögen von ungefähr 60 Millionen Dollar (ca. 53 Mio. Euro) besitzen.