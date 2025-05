Stars Herzogin Meghan hat sich Muttersein anders vorgestellt

Meghan Markle Duchess of Sussex at Invictus Games Sept 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 14:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, hat zugegeben, dass das Muttersein nicht so ist, wie sie sich die Erfahrung vorgestellt hat.

Die 43-Jährige und ihr Ehemann Prinz Harry (40) bekamen schon im Mai 2019 ihren Sohn Prinz Archie, während sie in Großbritannien als arbeitende Mitglieder der königlichen Familie lebten. Das Paar trat dann 2020 von seinen königlichen Pflichten zurück und zog in die Vereinigten Staaten, wo sie sich schließlich in Montecito, Kalifornien, niederließen. Ihre Tochter Prinzessin Lilibet wurde im Juni 2021 in den USA geboren, ein Jahr nach dem Umzug des Paares in eine 14-Millionen-Dollar-Villa.

Meghan hat nun in der neuesten Folge ihres Podcasts ‚Confessions of a Female Founder‘ darüber gesprochen, wie ihre Erwartungen an die Mutterschaft mit der Realität kollidierten: „Ich hatte eine ganze Vision. Du spulst vor und… es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.“ Meghan fügte hinzu, dass sie „schon immer Mutter sein wollte“ und sich eine glamouröse Multitasking-Version der Elternschaft vorgestellt habe. „Ich hatte eine ganze Vision von mir selbst, wie ich mit einem Baby auf meiner Hüfte Reden halte“, sagte sie. Lachend fügte sie hinzu, dass „viele äußere Dinge passierten, als sie beide Schwangerschaften erlebte und beide Babys bekam“.

Obwohl Meghan ihre Kinder meist aus der Öffentlichkeit heraushält, hat sie begonnen, persönlichere Einblicke in ihr Leben als Mutter zu geben. Im April beschrieb sie ihre morgendliche Routine mit Archie und Lilibet, einschließlich des Frühstücks und des Bringens zur Schule. Die ehemalige ‚Suits‘-Darstellerin nutzt ihren Podcast auch, um Erkenntnisse über die Erziehung zu teilen. Zuletzt ist sie auch zu Instagram zurückgekehrt, wo sie gelegentlich über ihr Familienleben postet. Am Muttertag teilte sie ein Foto von sich, auf dem sie Archie und Lilibet im Arm hält. In einer Bildunterschrift neben dem Schnappschuss schrieb sie: „An diese beiden Juwelen, die immer noch versuchen, den ‚Mama Berg zu besteigen, mich mit Küssen zu ersticken und jeden Tag zum unvergesslichsten Abenteuer zu machen: Eure Mutter zu sein, ist das größte Privileg meines Lebens.“