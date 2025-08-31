Stars Herzogin Meghan: Kinder ahmen den Akzent ihres Vaters Prinz Harry nach

Prince Harry Meghan and Archie - Cape Town September 2019 - Photosot BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2025, 18:44 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, hat verraten, dass ihre Kinder den Akzent ihres Vaters Prinz Harry bei der Aussprache bestimmter Wörter nachahmen, obwohl sie in Kalifornien aufwachsen.

Die 44-jährige ehemalige Schauspielerin, die mit Harry (40) und ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) in Montecito lebt, teilte dieses Detail in der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie ‚With Love, Meghan‘, die am 26. August Premiere feierte.

In der Sendung sagte Meghan: „Einige Wörter sprechen sie immer noch mit einem britischen Akzent aus. Sie sagen ‚Ze-bra‘, und was sagen sie noch? Es gibt diese kleinen Momente, in denen es durchkommt. Sie haben sehr amerikanische Akzente, aber sie sagen Wörter, die genauso klingen wie bei ihm, und ich finde das total niedlich. ‚Zebra‘ ist ein gutes Beispiel.“

Schon Anfang des Jahres hatte Meghan eine ähnliche Aussage in der ‚Drew Barrymore Show‘ gemacht. Als Drew fragte, welche Eigenschaften ihrer Kinder sie an Harry erinnerten, antwortete Meghan: „Oh, einige Wörter, die sie immer noch mit einem britischen Akzent aussprechen. Sie sagen ‚Ze-bra‘ … Ich finde das niedlich.“

In ihrer Netflix-Serie sprach Meghan auch über Unterschiede in ihrer eigenen Aussprache im Vergleich zu Harry. Sie sagte: „Mein Mann lacht immer, wenn ich ‚herbs‘ sage – er sagt dann: ‚Herbs.‘ Er meint: ‚Du bist so amerikanisch – ‚Erbs, ‚erbs.'“