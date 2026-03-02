Stars Herzzerreißender Grund: ‚Only Murders In The Building‘-Cast um Martin Short blieb den Actor Awards fern

Martin Short, Selena Gomez and Steve Martin - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 11:00 Uhr

Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez waren bei den Actor Awards abwesend - aus einem traurigen Grund.

Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez nahmen nach dem Tod von Martins Tochter Katherine nicht an den Actor Awards teil.

Die ‚Only Murders In The Building‘-Co-Stars, die bei der Preisverleihung am Sonntag (1. März) in Los Angeles für mehrere Auszeichnungen nominiert waren, blieben der Veranstaltung fern. Auch seine Kollegen verzichteten aus Solidarität auf ihren Auftritt. Shorts Abwesenheit wurde während der Show bestätigt, als Jenna Ortega die Nominierten in der Kategorie ‚Beste Performance eines Schauspielers in einer Comedy-Serie‘ verlas.

Während Adam Brody (‚Nobody Wants This‘), Ted Danson (‚A Man On The Inside‘) sowie Seth Rogen und Ike Barinholtz aus ‚The Studio‘ im Publikum zu sehen waren, wurde Short lediglich mit einem Standbild eingeblendet. Seth Rogen gewann die Auszeichnung. Short war außerdem gemeinsam mit Martin und Gomez in der Kategorie ‚Beste Ensemble-Performance in einer Comedy-Serie‘ nominiert. Fans warten derweil gespannt auf die sechste Staffel der Serie, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Laut dem Magazin ‚People‘ entschieden sich die drei Stars nach der Familientragödie bewusst gegen eine Teilnahme an der Gala. Katherine Short wurde am 23. Februar im Alter von 42 Jahren tot aufgefunden, nachdem sie sich das Leben genommen hatte. Berichten zufolge wurde sie mit einer selbst zugefügten Schusswunde entdeckt.

Ein Sprecher von Martin Short bestätigte ihren Tod am Dienstag (24. Februar) gegenüber ‚Page Six‘ mit den Worten: „Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short. Die Familie Short ist von diesem Verlust zutiefst erschüttert und bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt gebracht hat.“ Katherine, die als psychiatrische Sozialarbeiterin tätig war, hatte zuvor auf ihrer Website über ihr Leben mit einer psychischen Erkrankung geschrieben.