Während Auftritt von Ski Aggu Highfield-Festival in Leipzig: Verletzte bei Brand im Riesenrad

Zwei Gondeln des Riesenrads auf dem Highfield-Festival standen in Flammen. (eyn/spot)

SpotOn News | 18.08.2024, 09:58 Uhr

Das Highfield-Festival in Leipzig mit Acts wie Cro, Peter Fox oder Macklemore wird von einem Vorfall überschattet: Bei einem Brand im Riesenrad auf dem Gelände sind mehrere Menschen verletzt worden.

Am Samstagabend (17. August) gegen 21 Uhr ist es auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig zu einem schwerwiegenden Brand gekommen. Bilder und Videos zeigen, wie zwei Gondeln des Riesenrads auf dem Gelände in Flammen stehen. Nach Polizeiangaben sind rund 25 Personen verletzt worden, unter anderem erlitten die Betroffenen Rauchvergiftungen und Verbrennungen.

Brandursache noch unklar

Wieso das Feuer in dem Fahrgeschäft ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Flammen seien laut Medienberichten zunächst in einer Gondel zu sehen gewesen und hätten dann auf eine weitere übergegriffen. Die betroffenen Kabinen brannten vollständig aus, die Menschen aus dem zu der Zeit voll besetzten Riesenrad wurden evakuiert, die verletzten Personen ins Krankenhaus gebracht.

Das Festival wurde am Samstagabend nach dem Brand noch fortgesetzt, der Auftritt von Hauptact Cro (34) wurde auf eine andere Bühne verlegt. Auch am Sonntag (18. August) geht das Musikfest wie geplant mit Shows von unter anderem Nico Santos, Bosse, Mando Diao und Macklemore weiter.

Ski Aggu ist "absolut bestürzt"

Das Feuer im Riesenrad war während des Auftritts von Rapper Ski Aggu (26) ausgebrochen. Der Musiker meldete sich noch in der Nacht in seiner Instagram-Story zu Wort: Er sei "absolut bestürzt und schockiert über den Riesenradbrand". Er habe die Anweisung erhalten, seine Show nicht abzubrechen und mit den Besucherinnen und Besuchern im Dialog zu bleiben, um eine Massenpanik zu verhindern. "Für mich war die Priorität, dass die Situation nicht weiter eskaliert, was zum Glück auch funktioniert hat", fügte er an und dankte seinen Fans sowie den Rettungskräften für ihr Verhalten.

Das Highfield-Festival ist Mitteldeutschlands größtes Musikfestival und findet seit 2010 am Störmthaler See statt. In diesem Jahr treten vom 16. bis zum 18. August auf drei Bühnen 54 Indie- und Hip-Hop-Acts auf. An den drei Tagen werden insgesamt rund 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.