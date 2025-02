Stars Hilaria Baldwin: Akzent-Anschuldigungen haben sie „verletzt“

Bang Showbiz | 21.02.2025, 09:00 Uhr

Die Ehefrau von Alec Baldwin musste sich 2020 wegen ihres Akzents rechtfertigen.

Hilaria Baldwin fühlte sich durch die Vorwürfe, sie habe sich einen spanischen Akzent zugelegt, „verletzt“.

Die 41-jährige Unternehmerin gesteht, dass sie die Kontroverse um ihren Akzent traurig machte. 2020 begannen Fans, die Echtheit ihrer spanischen Herkunft in Frage zu stellen. In der neuen Reality-Show ihrer Familie, ‚The Baldwins‘, offenbart Hilaria: „Ich liebe Englisch, ich liebe auch Spanisch, und wenn ich beides mische, macht mich das nicht unauthentisch. Wenn ich beides mische, macht mich das normal. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich [die Kontroverse] nicht traurig gemacht hat, dass es nicht wehgetan hat und dass es mich nicht an dunkle Orte gebracht hat.“

Die Yoga-Lehrerin fügt hinzu: „Aber es war meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinschaft – Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, zu mehreren Orten gehören und erkennen, dass wir eine Mischung aus all diesen verschiedenen Dingen sind. Und das beeinflusst, wie wir klingen, wie wir uns artikulieren, welche Worte wir wählen und wie wir uns verhalten. Das ist normal. Das nennt man menschlich sein.“

Hilaria möchte, dass auch ihre Familie ihr spanisches Erbe annimmt. Die Ehefrau von Hollywood-Star Alec Baldwin erklärt: „Ich erziehe meine Kinder zweisprachig, ich wurde zweisprachig erzogen. Meine Familie – meine ganze Kernfamilie – lebt jetzt drüben in Spanien. Ich möchte meinen Kindern vermitteln, dass sie stolz darauf sind, mehr als eine Sprache zu sprechen. Ich denke, es ist etwas ganz Besonderes, wenn man aufwächst und zwei Sprachen spricht.“