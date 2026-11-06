Musik Hilary Duff deutet nach erfolgreichem Comeback neues Album an

Hilary Duff at Vanity Fair Oscar Party - Avalon - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 19:00 Uhr

Hilary Duff hat versprochen, nach dem Erfolg ihres diesjährigen Comeback-Albums ‚luck… or something‘ ein weiteres Album aufzunehmen.

Die ‚So Yesterday‘-Interpretin erreichte mit dem lang erwarteten Nachfolger ihres Albums ‚Breathe In. Breathe Out.‘ von 2015 die Chartspitze in Kanada und Australien sowie die Top 5 in Großbritannien und den USA. Und ihre Fans müssen auf Album Nummer sieben offenbar nicht wieder so lange warten.

Gegenüber dem Magazin ‚Billboard‘ sagte sie: „Ich möchte zu 100 Prozent ein neues Album machen. Jetzt, wo ich diesen Teil meiner Karriere wieder zum Leben erweckt habe, möchte ich nicht, dass er einfach wieder verschwindet.“ Hilary deutete außerdem an, dass ihre nächste Konzertreihe möglicherweise aus einer festen Auftrittsserie bestehen könnte. „Die Leute in Iowa sind verdammt begeistert, wenn man zu ihnen kommt“, erklärte sie. Die lange Sommertour habe vor allem dazu gedient, sich bei all jenen Fans zurückzumelden, die so lange auf sie gewartet hätten. Ob sie jemals wieder in diesem Umfang auf Tour gehen werde, sei allerdings ungewiss. „Ich denke, es wird eher dem ähneln, was diese Künstler mit ihren festen Konzertreihen machen“, sagte sie.

Die ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin verriet kürzlich, dass die Angst vor dem Scheitern ihr musikalisches Comeback „ziemlich lange“ verzögert habe. Auf die Frage, ob sie Zweifel an einem zweiten Anlauf zum Erfolg gehabt habe, sagte Hilary gegenüber dem Magazin ‚Paper‘: „Natürlich. Ich glaube, jeder empfindet das, wenn er älter wird. Es wird immer schwieriger, Risiken einzugehen.“ Als Person des öffentlichen Lebens werde diese Unsicherheit durch das Internet zusätzlich verstärkt, weil dort alles besonders stark wahrgenommen werde. „Scheitern ist heute so öffentlich. Ich glaube, das hat mich ziemlich lange davon abgehalten, irgendwelche Schritte in der Musikbranche zu unternehmen“, räumte sie ein.

Hilary schrieb es jedoch ihrem Ehemann Matthew Koma, dem Vater ihrer drei Töchter, zu, dass sie erkannt habe, dass es tatsächlich der perfekte Zeitpunkt für ihre Rückkehr sei. „Ich glaube, das Sicherheitsnetz der Familie, die ich gegründet habe, mein Mann, der Partner, den ich gewählt habe, und das Gefühl, zu Hause wirklich sicher und erfüllt zu sein, haben mir das Gefühl gegeben, dass es keine Rolle spielen würde, wenn es nicht funktioniert“, erklärte sie. „Dieses Gefühl hatte ich vorher nie.“ Matthew sei bereits seit seinem 14. Lebensjahr in der Musikbranche tätig und ein ausgesprochen kluger Mensch, mit dem sie jede ihrer Ideen besprechen könne. „Er glaubt mehr an mich als ich selbst, und er erkennt Dinge, für mich im toten Winkel liegen“, schwärmte Hilary.