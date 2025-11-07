Musik Hilary Duff feiert triumphale Rückkehr zur Popmusik mit erstem Song seit einem Jahrzehnt

Bang Showbiz | 07.11.2025, 18:00 Uhr

Hilary Duff hat mit dem neuen Song ‚Mature‘ ihr lang erwartetes musikalisches Comeback gefeiert.

Die 38-jährige Sängerin und Schauspielerin arbeitete dafür mit dem Grammy-prämierten Songwriter und Produzenten Matthew Koma zusammen, der bereits Hits für Britney Spears und Pink geschrieben hat, und veröffentlicht damit ihr erstes neues Material seit mehr als zehn Jahren. Der Popsong, der gemeinsam mit Madison Love geschrieben wurde, wird als „autofiktional, inspiriert von romantischen Missgeschicken in ihren prägenden Jahren“ beschrieben.

„‚Mature‘ ist ein kleines Gespräch, das mein heutiges Ich mit meinem jüngeren Ich führt“, verriet Hilary. „Wir beide blicken auf eine vergangene Erfahrung zurück und senden uns gegenseitig Liebe. Es ist ein Schmunzeln, ein Augenzwinkern und das Gefühl von Dankbarkeit dafür, dass wir wissen, wo wir gelandet sind.“ Es ist Hilarys erste neue Musik seit ihrem 2015 erschienenen Album ‚Breathe In. Breathe Out‘. Im September wurde außerdem bekannt gegeben, dass Hilary in einer intimen Dokuserie über ihre Rückkehr zur Musik zu sehen sein wird.

Hilary – die in den frühen 2000er-Jahren durch die Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie ‚Lizzie McGuire‘ berühmt wurde – hat vor ihrem Comeback bei Atlantic Records unterschrieben. Die Dokuserie beleuchtet die Höhen und Tiefen ihrer musikalischen Rückkehr. Die Serie soll Hilarys „lange erwartete musikalische Rückkehr und persönliche Reise“ zeigen und einen ungeschönten Einblick in ihr Leben bieten. Fans begleiten sie, während sie Familie, Studioaufnahmen, Proben und ihre ersten Live-Auftritte seit über einem Jahrzehnt unter einen Hut bringt. Das Projekt wird von dem Grammy-nominierten Sam Wrench inszeniert und produziert, der zuvor ‚Taylor Swift: The Eras Tour‘ und ‚A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter‘ realisiert hat. Sam Wrenchs Serie wird stilisierte Interviews, Performances und Videos aus Hilarys persönlichem Archiv enthalten.