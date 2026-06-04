Stars Pink liebt Luftakrobatik – trotz ihrer überraschenden Höhenangst

Pink - BST Hyde Park 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 14:00 Uhr

Pink liebt Luftakrobatik – trotz ihrer überraschenden Höhenangst.

Pink empfindet ihre spektakulären Luftakrobatik-Nummern als befreiend, obwohl sie große Angst vor Höhen hat.

Die ‚So What‘-Sängerin ist für ihre beeindruckenden Flug- und Akrobatikeinlagen während ihrer Konzerte bekannt. Dabei fällt es vielen Fans schwer zu glauben, dass sie eigentlich unter Höhenangst leidet. In der Sendung ‚Late Night with Seth Meyers‘ erzählte sie: „Einmal fuhr mich mein Mann Carey zum Dreh des Videos zu ‚Don’t Let Me Get Me‘, das ist gefühlt 854 Jahre her. Wir fuhren an einer Klippe entlang, und er fährt ziemlich risikofreudig. Ich sagte zu ihm: ‚Lass mich aussteigen, sonst rede ich nie wieder mit dir.‘ Ich musste den Rest zu Fuß gehen. Ich kann Höhen wirklich nicht ertragen.“ Gerade deshalb stelle sie sich dieser Angst bewusst: „Deshalb mache ich genau das. Ich glaube daran, Angst zu spüren und es trotzdem zu tun.“

Auf die Frage, wie sie ihre Angst während ihrer Stunts ausblenden könne, antwortete die Sängerin, die mit ihrem Ehemann Carey Hart die Kinder Willow (14) und Jameson (9) hat: „Es fühlt sich unglaublich befreiend an.“ Sie erinnerte sich an eine Bemerkung ihrer Mutter: „Meine Mutter fragte einmal: ‚Wirst du nicht irgendwann auf dem Boden bleiben?‘ Und ich antwortete: ‚Warum sollte ich?'“ Pink genießt die Reaktionen des Publikums: „Wenn ich Menschen dazu bringen kann, mich durch den Bühnenboden in die Luft schießen zu lassen, warum sollte ich das nicht tun? Es macht so viel Spaß.“

Die 46-Jährige wird an diesem Wochenende die Tony Awards moderieren und kündigte bereits an, dass es auch dort akrobatische Einlagen geben werde. Im Gespräch mit ‚CBS Mornings‘ sagte sie: „Es wird akrobatische Momente geben, aber nicht so, wie man es normalerweise von mir kennt. Soweit ich weiß, wird es ein oder zwei Sicherheitsgurte geben.“ Außerdem verriet sie, dass die Eröffnungsnummer sie als „Idioten“ darstellen werde: „Es wird albern und völlig überdreht. Es ist eine kleine Hommage an etwas Vergangenes. Später wird alles Sinn ergeben.“