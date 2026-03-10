Stars Hilary Duff: Keinen Kontakt zu ihrer Familie

Hilary Duff at Vanity Fair Oscar Party - Avalon - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 09:00 Uhr

Hilary Duff gibt zu, dass es „verheerend“ ist, von ihren Eltern und ihrer Schwester Haylie entfremdet zu sein.

Die ‚Lizzie McGuire’-Darstellerin kehrte kürzlich mit ihrem neuen Album ‚luck… or something‘ zurück, auf dem sie sich mit ihrer schwierigen Beziehung zu ihrer Familie und den emotionalen Belastungen, die diese mit sich bringt, auseinandersetzt.

Im Podcast ‚On Purpose With Jay Shetty‘ sagte sie: „Ich denke, es ist sehr verletzlich und offen, darüber zu sprechen, wie es ist, in einer Familie zu leben, in der die Eltern nicht zusammen sind und man zu keinem von beiden eine Beziehung hat. Das ist verheerend. Egal, wie alt man ist, man möchte, dass die Eltern einem das Gefühl geben, dass sie sich um einen kümmern. Und ein großer Teil meines Lebens hat sich nicht so angefühlt.“

Duff, die den neuen Song ‚The Optimist‘ über ihre Eltern Bob und Susan Duff geschrieben hat, erinnerte sich daran, wie ihre Beziehung zu ihrem Vater durch die Scheidung ihrer Eltern im Jahr 2008 beeinträchtigt wurde. Sie fügte hinzu: „Mein Vater und ich haben nicht wirklich viel Kontakt und wir sprechen nicht sehr oft miteinander. Ich finde es wirklich schwer, wenn eine Familie so dramatisch auseinanderbricht. Manchmal ist es schwer, wieder zueinander zu finden – manche Menschen wollen das, andere nicht.“

Duff, die mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie einen 13-jährigen Sohn namens Luca hat und mit ihrem Ehemann Matthew Koma drei weitere Kinder: Banks (7), May (4) und Townes (22 Monate), verriet auch, dass sie zudem auch nicht mit Haylie spreche. Die 38-Jährige sagte: „Meine Schwester und ich sprechen nicht miteinander. Als Erwachsene habe ich immer mehr Menschen getroffen, denen es genauso geht. Und so schmerzhaft es auch ist, darüber zu sprechen, als ich mich entschied, dieses Album aufzunehmen, konnte ich nur über die Dinge sprechen, die ich selbst erlebt habe. „Es hätte keinen Sinn gemacht, nach 10 Jahren ein Album aufzunehmen, wenn ich mich nicht mit dem auseinandergesetzt hätte, was ich erlebt habe. Das ist meine Wahrheit.“