Musik Hilary Duff veröffentlicht am Freitag neuen Song

Hilary Duff - 2023 Vanity Fair Oscar Party - Jeffrey Mayer/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 14:00 Uhr

Hilary Duff veröffentlicht am Freitag ihre neue Single 'CATastrophe'. Einen Vorgeschmack auf den Song gibt sie mit einem Clip, der an die kommende Animationsverfilmung von 'The Cat in the Hat' angelehnt ist.

Hilary Duff bringt am Freitag (2. Oktober 2026) einen neuen Song heraus.

Die ehemalige ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin, die derzeit mit ihrer ‚Lucky Me‘-Welttournee auf einer Erfolgswelle reitet, hat den neuen Titel ‚CATastrophe‘ aus der kommenden Animationsverfilmung von ‚The Cat in the Hat‘ angekündigt. Dazu veröffentlichte sie auf Instagram eine Videovorschau und schrieb: „Hey, ich habe neun Leben, also lass uns heute Abend eines davon richtig ausleben …“

In dem Clip entdeckt Hilary den ikonischen rot-weiß gestreiften Zylinder, den die Katze aus der bekannten Geschichte von Dr. Seuss trägt. Der neue Song folgt kurz auf Hilarys Ankündigung, ihre ‚Lucky Me‘-Welttournee aufgrund der großen Nachfrage um 32 zusätzliche Termine zu erweitern. Der neue Tourabschnitt beginnt am 7. Mai in Madrid und führt den mehrfach mit Platin ausgezeichneten Star unter anderem nach Berlin, Paris, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, San Juan, São Paulo, Buenos Aires und Santiago. Bei allen Europa-Terminen wird Rebecca Black als Support-Act dabei sein.

Später im Jahr kehrt die Sängerin in die USA zurück. Dort startet am 1. Oktober 2027 in Sunrise, Florida, der Nordamerika-Abschnitt der Tour. Geplant sind Auftritte unter anderem in Orlando, Raleigh, Baltimore, Uncasville, Cleveland, Pittsburgh, Fort Worth, Milwaukee und Denver. Das letzte Konzert findet am 20. November in Anaheim statt. Dashboard Confessional sowie Tegan and Sara werden bei ausgewählten Terminen als Special Guests auftreten.

Hilary hatte die Erweiterung bereits während ihres zweiten ausverkauften Konzerts in der Londoner O2 Arena im September angedeutet. Während der Zugabe von ‚What Dreams Are Made Of‘ fiel Konfetti mit der Aufschrift ‚2027 More Dates Loading‘ von der Decke, während auf den Bildschirmen und ihrer Website ein Countdown erschien. Der Moment verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, wo Fans darüber spekulierten, welche Städte nach Ablauf des Timers hinzukommen würden.

Mit der Veröffentlichung ihres Albums ‚Luck… or Something‘ im Februar schlug Hilary eine neue musikalische Ära ein. Es war ihr erstes Album seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Nachfolger von ‚Breathe In. Breathe Out.‘ aus dem Jahr 2015 erreichte Platz fünf der US- und britischen Charts.