Musik Zara Larssons Weggefährte MNEK verrät, wann sie neue Musik veröffentlichen wird

Zara Larsson - AVALON - New York - September - 2025 - MTV VMAs BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 14:00 Uhr

Popstar Zara Larsson ist laut MNEK "sehr energiegeladen", wenn es um die Aufnahme neuer Songs geht.

Zara Larsson wird im kommenden Jahr neue Musik herausbringen.

Das hat ihr langjähriger musikalischer Wegbegleiter MNEK verraten und zugleich erklärt, warum die Sängerin zuletzt kaum Zeit für neue Aufnahmen hatte. Der 28-jährige Popstar sei einfach zu beschäftigt gewesen. MNEK enthüllte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Zaras Musik kommt nächstes Jahr. Mehr sage ich nicht, aber wenn ihr in den vergangenen Monaten ihre Social-Media-Accounts verfolgt habt, werdet ihr gesehen haben, dass sie keine Zeit fürs Studio hatte.“

Während MNEK an seinem eigenen Album gearbeitet habe, sei Zara ständig mit Auftritten beschäftigt gewesen. MNEK, der mit bürgerlichem Namen Uzoechi „Uzo“ Emenike heißt, berichtete zudem, dass die Schwedin bei ihrem jüngsten Treffen sehr beschwingt gewirkt habe. „Ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen und sie fühlt sich sehr energiegeladen. Ich freue mich darauf, wieder ins Studio zu gehen und mehr Musik zu machen“, ergänzte er.

Bereits im August hatte Zara, die 2014 ihr Debütalbum ‚1‘ veröffentlichte, über einen persönlichen „Durchbruch“ in ihrer Karriere gesprochen. Ihr letztes Album ‚Midnight Sun‘ erschien 2025. Gegenüber dem ‚Perfect Magazine‘ erklärte die Sängerin, sie spüre eine Veränderung darin, wie die Menschen auf sie und ihre Musik reagierten. „Ich hatte das Glück, mit meinem ersten Song ‚Uncover‘ in Skandinavien einen wirklich großen Hit zu landen. Danach liefen ‚Lush Life‘ und ‚Never Forget You‘ sehr gut“, erzählte sie. Dennoch habe es sich für sie lange nicht so angefühlt, als würden diese Erfolge auf etwas Größeres hinarbeiten. Die einzelnen Hits seien nicht mit ihrer künstlerischen Identität verbunden gewesen.

Auch über eine mögliche Grammy-Nominierung als ‚Beste neue Künstlerin‘ sprach Zara. Ihr früheres Plattenlabel habe erwogen, sie für diese Kategorie einzureichen. Doch die ‚Ruin My Life‘-Interpretin lehnte die Idee ab, weil es ihre 13 Jahre als Künstlerin nicht angemessen widerspiegeln würde. „Ich bin keine Newcomerin. Aber genau deshalb gefällt mir das Wort ‚Durchbruch'“, ergänzte sie.