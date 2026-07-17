Stars ‚Kevin – Allein in New York‘-Legende Brenda Fricker im Alter von 81 Jahren gestorben

Brenda Fricker with Macaulay Culkin in Home Alone 2 Lost In New York - Avalon - 1992 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 19:30 Uhr

Die Oscar-prämierte Schauspielerin Brenda Fricker, die vor allem durch ihre Rolle in 'Kevin – Allein in New York' aus dem Jahr 1992 bekannt wurde, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Brenda Fricker ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die Oscar-prämierte Schauspielerin, die vor allem durch Rollen in Filmen wie ‚Kevin – Allein in New York‘ und ‚Mein linker Fuß‘ bekannt wurde, ist verstorben. Ihr Agent erklärte, es sei eine „Ehre“ gewesen, sie zu „kennen, zu lieben und mit ihr zu arbeiten“.

In einer Erklärung sagte ihr Agent Phil Belfield: „Wir werden nie wieder jemanden wie sie erleben, und die Welt ist ärmer geworden, weil sie nicht mehr da ist. Es war mir eine Ehre, sie zu kennen, sie zu lieben und mit ihr zu arbeiten. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen und in den Herzen so vieler Film- und Fernsehfans auf der ganzen Welt haben.“

Für ihre Darstellung der Mrs. Brown, der Leinwandmutter von Daniel Day-Lewis, im Film ‚Mein linker Fuß‘ aus dem Jahr 1989 gewann Fricker einen Oscar. Für diese Rolle wurde sie außerdem für einen Golden Globe nominiert.

Eine ihrer denkwürdigsten und ikonischsten Rollen spielte sie aber als Taubenfrau im Central Park in der Fortsetzung von ‚Kevin – Allein zu Haus‘ aus dem Jahr 1992. Einmal sagte sie in der Sendung ‚The Hard Shoulder‘: „‚Home Alone 2‘ war der Film mit dem größten Budget, an dem ich je gearbeitet habe. Das bedeutete, dass man im Grunde wie Gott in Frankreich lebte. Alle meine Szenen wurden im Central Park gedreht, und ich wohnte im Plaza Hotel. Die Wohnwagen – in einem davon hätte ich problemlos einen Monat lang leben können – standen den ganzen Gehweg vor dem Hotel entlang.“ Sie fügte hinzu, dass das für sie damals purer Luxus gewesen sei. „Ich wurde mit einer Menge Geld dafür bezahlt und hatte eine wunderbare Zeit bei den Dreharbeiten, weil nichts überstürzt wurde. Alles lief ganz entspannt ab. Leute wie Joe Pesci waren am Set – einer der lustigsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Es war einfach wunderschön.“

Britischen Soap-Fans war sie außerdem durch ihre langjährige Rolle als Krankenschwester Megan Roach in der BBC-Krankenhausserie ‚Casualty‘ bekannt, die sie von 1986 bis 2010 spielte.

Mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin bei der Verleihung im Jahr 1990 schrieb Fricker Geschichte, denn sie wurde zur ersten irischen Schauspielerin, die einen Academy Award gewann. In ihrer Dankesrede widmete sie die Auszeichnung „allen Menschen Irlands“. Erst Anfang dieses Jahres gab der Dubliner Stadtrat bekannt, dass Brenda Fricker aufgrund ihres bedeutenden Beitrags zur irischen Kunst und Kultur mit der Freedom of Dublin ausgezeichnet werden soll.

Ihre Karriere umfasste mehr als sechs Jahrzehnte auf Bühne und Leinwand. Zu Beginn ihrer Laufbahn trat sie in Irlands erster Seifenoper ‚Tolka Row‘ auf, bevor sie anschließend eine Krankenschwester in der legendären britischen Soap ‚Coronation Street‘ spielte. Zu Frickers weiteren Arbeiten gehörten Rollen in bekannten Produktionen wie ‚Liebling, hältst Du mal die Axt?‘ an der Seite von Mike Myers sowie ‚Die Jury‘ gemeinsam mit Matthew McConaughey.