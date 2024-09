Stars Hugh Jackman: Er nutzt Meditation für menschliche Kontakte

Bad Education - BTS - Avalon - Hugh Jackman BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2024, 14:03 Uhr

Hugh Jackman nutzt tägliche Meditation, um präsent zu bleiben und besser mit Menschen umzugehen.

Der 55-jährige ‚Deadpool and Wolverine‘-Darsteller spricht seit Jahren offen darüber, dass er für seine Rollen in Topform bleibt. Jetzt hat er aber verraten, wie er auch seinen Geist und seine Seele im Einklang hält.

Der Star erzählte gegenüber ‚People‘ auf der Meditate America Gala der David Lynch Foundation, dass er schon vor 31 Jahren mit dem Meditieren begonnen hat: „Ich dachte, es würde mir wirklich bei meiner Schauspielerei helfen. Deshalb habe ich es einfach ausprobiert und es ist passiert.“ Er fügte hinzu, dass sich die Praxis weiterhin positiv auf sein Leben auswirke: „Es hilft dir, präsenter, kreativer, energiegeladener und fähiger zu sein, mit Menschen in Kontakt zu treten. Was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass es alles in meinem Leben zum Besseren verändert hat: meine Beziehungen, mein Gefühl dafür, wer ich bin, meine Verantwortung für das, was ich bin. Buchstäblich jeder Aspekt meines Lebens hat sich verändert.“

Hugh betonte, dass er nicht so klingen wolle, wie die Menschen, die andere zu den Vorteilen der Meditation „bekehren“ wollen. Er sagt aber: „Ich gehöre zu den Menschen, die, wenn es etwas Gutes in ihrem Leben gibt – sei es ein gutes Restaurant, ein guter Spaziergang oder ein schöner Tag – gerne mit den Menschen um sie herum sprechen: ‚Das musst du dir ansehen‘. Ich teile das gerne. Das ist also etwas, das mir sehr am Herzen liegt und mir wichtig ist.“

Der Schauspieler, der sich im September 2023 von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (68) trennte, fügte hinzu, dass er jeden Tag zur Mittagszeit meditiere, wenn er am Set von Filmen ist. Er fügte hinzu: „Für mich ist es wichtig, dass ich diesen Reset zur Mittagszeit habe. Ich gehe nachmittags zurück und ich kann beobachten, wie die Leute am Set manchmal ein wenig nachlassen – und ich denke: ‚Lass uns loslegen.‘ Es geht nicht nur um Energie. Es ist die Qualität der Energie, die dir das Gefühl gibt, geerdet, präsent, kreativer und spontaner zu sein.“