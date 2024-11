Musik Hugh Jackman: Er wird Headliner im Londoner Hyde Park

Hugh Jackman - BST Hyde Park - One Use - PR image - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 16:00 Uhr

Hugh Jackman wird 2025 beim BST Hyde Park-Festival auftreten.

Der 56-jährige Schauspieler wird am 6. Juli beim Festival in London Musical-Klassiker aufführen, begleitet von einem Live-Orchester. In der Show, die den Namen ‚From London with Love‘ trägt, wird Hugh Songs aus einer Vielzahl bekannter Musicals singen, darunter ‚The Boy From Oz‘, ‚The Greatest Showman‘ und ‚Les Miserables‘. Hugh, der 2012 in der von Tom Hooper inszenierten Verfilmung von ‚Les Miserables‘ mitspielte, hat auch versprochen, einige Überraschungen für seine Fans zu produzieren.

Der Schauspieler hat eine äußerst erfolgreiche Karriere in Hollywood hinter sich, spielte unter anderem die Rolle des Wolverine in der ‚X-Men‘-Filmreihe. Im Laufe der Jahre hat Hugh jedoch auch in verschiedenen Theaterproduktionen mitgespielt, darunter Gaston in ‚Die Schöne und das Biest‘ im Jahr 1995 und Joe Gillis in ‚Sunset Boulevard‘ im Jahr 1996. 2004 gewann er einen Tony Award für seine Darstellung des Peter Allen in ‚The Boy From Oz‘. Zwischen 2021 und 2023 spielte Hugh außerdem die Rolle des Harold Hill in der Broadway-Wiederaufnahme von ‚The Music Man‘.

Der Vorverkauf für Hugh Jackman-Fans beginnt am 4. November um 10 Uhr GMT. Danach geht der Ticketverkauf am 6. November über bst-hydepark.com in den allgemeinen Verkauf. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Hugh im Jahr 2025 eine Reihe von Konzerten in der Radio City Music Hall in New York spielen wird. Der Hollywood-Star wird zwischen Januar und August nächsten Jahres 12 Shows an dem legendären Veranstaltungsort präsentieren. Die kommenden Shows werden das erste Mal seit fünf Jahren sein, dass Hugh wieder in einem Konzertformat auftritt.