Stars Hugh Jackman zeigt sich verliebt

Sutton Foster and Hugh Jackman Drama League Awards May 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 09:00 Uhr

Die Stars haben anscheinend ihre Romanze bestätigt.

Hugh Jackman und Sutton Foster haben anscheinend ihre Romanze bestätigt.

Der ,Deadpool und Wolverine‘-Darsteller, der 2022 mit der Schauspielerin in der Broadway-Produktion ,The Music Man‘ zusammenarbeitete, ging am Montag (06. Januar) mit der 49-Jährigen zum Abendessen nach Santa Monica, wo die beiden gemeinsam ankamen und Händchen hielten. Auf den Fotos, die dem ,People‘-Magazin vorliegen, ist Hugh leger in weißen Jeans, einem grauen T-Shirt und einer schwarzen Jacke zu sehen, während Sutton einen camelfarbenen Trenchcoat über einem langen olivgrünen Kleid trägt. Die beiden schauen sich in die Augen und lächeln breit.

Das Paar ist schon seit einiger Zeit liiert, aber dies ist ihr erstes gemeinsames öffentliches Auftreten und kommt drei Monate nachdem Sutton die Scheidung von Ted Griffin nach 10 Jahren Ehe eingereicht hat. Am Samstag (04. Januar) wurde der 56-jährige Schauspieler im Publikum einer von Suttons letzten Aufführungen von ,Once Upon a Mattress‘ im Ahmanson Theatre in Los Angeles gesehen.

Jackman trennte sich im September 2023 nach 27 Jahren Ehe von Deborra-Lee Furness, mit der er den 24-jährigen Oscar und die 19-jährige Ava hat.