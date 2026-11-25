Stars Hugh Laurie vergleicht Auftritt bei ‚Saturday Night Live‘ mit einem Autounfall

Hugh Laurie - December 2025 - Getty Images - The Night Manager Season Two UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 10:00 Uhr

Hugh Laurie vergleicht Auftritt bei 'Saturday Night Live' mit einem Autounfall.

Hugh Laurie hat seine Erfahrungen als Gastgeber der US-Comedyshow ‚Saturday Night Live‘ mit dem Überleben eines Autounfalls verglichen.

Obwohl er die Live-Sendung durchaus aufregend fand, konnte er dem Erlebnis offenbar nicht allzu viel Vergnügen abgewinnen. Der britische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Dr. Gregory House in der Serie ‚Dr. House‘ bekannt wurde, moderierte die Unterhaltungsshow erstmals im Oktober 2006. Im Dezember 2008 kehrte er für eine weitere Ausgabe zurück. Im Gespräch mit Amy Poehler in deren Podcast ‚Good Hang‘ erinnerte sich der mittlerweile 67-Jährige an die besondere Herausforderung. „Es macht ungefähr so viel Spaß wie ein Autounfall, den man überlebt hat“, beschrieb Laurie seine Erfahrung. „Man kann aus dem Wagen steigen und sagen: ‚Wow! Das war aufregend!‘ Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es wirklich Spaß gemacht hätte.“

Amy Poehler, die von 2001 bis 2008 selbst zum Ensemble von ‚Saturday Night Live‘ gehörte, konnte die Schwierigkeiten nachvollziehen. Als Gastgeber müsse man sich häufig einfach auf die Abläufe der Sendung einlassen, erklärte sie. Es fühle sich an, als müsse man sich dem bestehenden System vollständig unterordnen. Laurie, der seine Karriere ursprünglich als Komiker begonnen hatte, räumte ein, dass ihm diese Erfahrung nur bedingt geholfen habe. Schließlich sei es schon lange her gewesen, dass er zuletzt selbst Sketche gespielt hatte. Zudem unterscheide sich der Stil amerikanischer Comedyformate von dem, was er gewohnt gewesen sei. „Ich hatte das Gefühl, plötzlich Bebop zu spielen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von Bebop habe. Und das hat sich bis heute nicht geändert“, erklärte er mit einem Augenzwinkern. Damit spielte er auf die schnellen Rhythmen und spontanen Abläufe des amerikanischen Formats an.