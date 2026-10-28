Stars Bill Hader packt aus: ‚Hollywood ist wirklich brutal‘

Bill Hader - CinemaCon 2025 - Arrivals - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 14:00 Uhr

Bill Hader packt aus: 'Hollywood ist wirklich brutal!'

Schauspieler Bill Hader ist überzeugt, dass man in Hollywood ein dickes Fell braucht, um sich langfristig durchzusetzen.

Der 48-Jährige hat offen darüber gesprochen, wie belastend Castings und Absagen sein können. Obwohl er inzwischen auf eine erfolgreiche Karriere zurückblickt, erinnert er sich noch gut an die unangenehmen Seiten des Schauspielgeschäfts. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘ schilderte Hader, wie ungern er sich früher den Auswahlverfahren für Film- und Fernsehrollen stellte. Besonders schwierig sei es gewesen, nach mehreren Vorsprechen schließlich vor Verantwortlichen eines Senders auftreten zu müssen, die über die Besetzung entschieden. Die Atmosphäre bei solchen Terminen habe ihn häufig an den Film ‚Mulholland Drive‘ erinnert. „Ich stelle mir dabei immer diese seltsamen, im Schatten sitzenden Menschen vor, die man kaum erkennen kann. Man denkt sich: Das ist eine ziemlich kalte und merkwürdige Umgebung für etwas, das eigentlich so viel Freude bereiten soll“, beschrieb er seine Eindrücke.

Die wiederholten Absagen seien für ihn besonders schmerzhaft gewesen. Als Schauspieler müsse man sich bei der Arbeit öffnen und verletzlich zeigen. Gleichzeitig sei es notwendig, Kritik und Zurückweisungen auszuhalten. „Es ist das schlimmste Gefühl. Man muss bei seiner Arbeit offen und verletzlich sein, gleichzeitig aber ein wirklich dickes Fell haben, denn die Branche ist brutal“, erklärte Hader. Viele Menschen würden zwar sagen, dass es in Hollywood hart zugehe. „Aber ich denke mir: Nein, es ist tatsächlich richtig brutal.“ Eine Casting-Erfahrung ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Nachdem er für eine Komödie vorgesprochen hatte, reagierte eine Casting-Direktorin mit einer wenig ermutigenden Bemerkung. „Du weißt schon, dass das eine Komödie ist, oder?“, habe sie ihn nach seinem Auftritt gefragt.

Doch nicht nur Castings bereiteten dem Schauspieler Schwierigkeiten. Auch sich selbst auf der Leinwand zu sehen, fällt ihm nach eigenen Angaben bis heute schwer. Dabei war Hader in zahlreichen erfolgreichen Komödien zu sehen, darunter ‚Superbad‘, ‚Nie wieder Sex mit der Ex‘ und ‚Dating Queen‘. Im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Independent‘ erklärte er, dass ihm sein eigenes Erscheinungsbild und seine Stimme beim Anschauen seiner Filme unangenehm seien. „Man muss sich selbst auf der Leinwand sehen. Das macht grundsätzlich keinen Spaß. Mir gefällt nicht, wie ich klinge, und auch nicht, wie ich aussehe. Es ist mir einfach peinlich“, gestand er. Früher habe ihn sein Aussehen besonders beschäftigt. Bekannt wurde Hader zunächst durch seine Auftritte in der US-Comedysendung ‚Saturday Night Live‘. Weil er sich auf dem Bildschirm ungewohnt fand, habe er damals begonnen, mehr Sport zu treiben und joggen zu gehen. Seine Ernährung habe er allerdings zunächst nicht entsprechend angepasst, räumte er humorvoll ein: „Ich habe trotzdem weiterhin ziemlich ungesund gegessen.“ Mittlerweile betrachtet Hader das Thema Gewicht vor allem unter gesundheitlichen Gesichtspunkten. Mit zunehmendem Alter werde es wichtiger, auf den eigenen Körper zu achten und ärztliche Empfehlungen ernst zu nehmen.