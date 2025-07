Stars Hunter Doohan will nicht ‚Tom Holland von ‚Wednesday“ werden

Bang Showbiz | 08.07.2025, 18:00 Uhr

Hunter Doohan hat Angst, zum „Tom Holland von ‚Wednesday'“ zu werden.

Der 31-jährige Schauspieler – der in der ersten Staffel der Netflix-Serie die Rolle des Tyler Galpin spielte – scherzte über die Neigung des ‚Spider-Man‘-Stars, versehentlich Marvel-Spoiler in Interviews auszuplaudern. Hunter gab deshalb zu, dass er es kaum erwarten könne, bis Staffel zwei endlich erscheint. Erst dann müsse er keine Angst mehr davor haben, in Interviews versehentlich Dinge zu verraten.

Im Gespräch mit ‚Women’s Wear Daily‘ scherzte er: „Ich will nicht der Tom Holland von ‚Wednesday‘ sein. Ich komme mir manchmal richtig blöd vor in diesen Interviews, wenn ich sage: ‚Ich darf das nicht sagen. Ich darf gar nichts sagen.'“ Hunter versprach aber, dass die neue Staffel „größer und besser“ werde als die erste, die 2023 veröffentlicht wurde. Zwei Jahre später sagte der Schauspieler, er freue sich darauf, die übernatürlichen Elemente der Serie auszuleben, da er seine Figur bisher eher bodenständig spielen musste, bevor er als das Monster Hyde enttarnt wurde. Über Staffel zwei sagte er: „Es war wirklich toll, mehr in Tim Burtons Welt einzutauchen, weil ich dieses Mal nicht so tue, als wäre ich nur der nette Freund und Barista. Dieses Mal hatte ich von Anfang an das Gefühl, in dem überhöhten Genre dieser Welt zu leben.“

Neben ‚Wednesday‘ war Hunter unter anderem in Serien wie ‚Your Honor‘ und ‚Daredevil: Born Again‘ zu sehen sowie in Episoden von ‚Westworld‘, ‚What/If‘ und ‚Schooled‘. Nach einer Reihe von Kurzfilmrollen wird er nächstes Jahr in ‚Evil Dead Burns‘ sein Debüt auf der großen Leinwand geben.

Hunter gab zu, dass er trotz seiner Liebe zur Schauspielerei in Fort Smith, Arkansas aufwuchs – ein Ort, an dem es sich nicht „realistisch“ anfühlte, diesen Traum zu verfolgen. Er erklärte: „Ich habe Fernsehen und Film als Option dort nie gesehen, obwohl ich es liebte. Es kam mir wirklich nie in den Sinn, dass ich das überhaupt versuchen könnte, während Theater realistisch erschien. Wir hatten unser Schultheater und unser Gemeindetheater.“