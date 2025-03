Film ‚Ich bin zu 100 Prozent optimistisch‘: Amanda Seyfried äußert sich zu ‚Mamma Mia 3‘

Bang Showbiz | 17.03.2025, 14:00 Uhr

Die US-Schauspielerin würde gerne zu dem Kult-Musical zurückkehren.

Amanda Seyfried ist „zu 100 Prozent optimistisch“, dass ein dritter ‚Mamma Mia!‘-Film gemacht wird.

Die 39-jährige Schauspielerin spielte in dem ersten Musicalfilm von 2008 mit und auch in der Fortsetzung ‚Mamma Mia! Here We Go Again‘ ein Jahrzehnt später. Nun hat sie verraten, dass sie „Hoffnung“ auf einen dritten Film hat.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ erklärte Seyfried: „Ich denke, der zweite Teil beweist, dass es immer eine Nachfrage oder ein Verlangen gibt. Ich halte die Hoffnung aufrecht. Ich erwarte nicht, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert, aber ich glaube in meinem Innersten, dass wir alle zusammenkommen werden, um es möglich zu machen. Das tue ich.“

Der Hollywood-Star ergänzte: „Denn es gibt einfach einen Wunsch von uns, auch von den Schöpfern, und wenn es genug Verlangen gibt, passiert es in der Regel, besonders wenn es so positiv ist. Ich kann es kaum erwarten.“

Die ‚Girls Club – Vorsicht bissig!‘-Darstellerin zeigte sich überzeugt, dass ein möglicher dritter ‚Mamma Mia!‘-Film die Serie „nach Hause bringen“ und in Griechenland spielen werde, nachdem der erste Film auf den griechischen Inseln Skopelos und Skiathos in Thessalien gedreht wurde und der zweite in Kroatien.

„Ich weiß nicht, wie mein Leben damals war, aber es ist einfach Zeit, nach Griechenland zurückzukehren“, plauderte sie aus. „Wir waren seit 2008 nicht mehr in Griechenland. Ich bin auch zu 100 Prozent optimistisch, dass wir es in Griechenland machen werden, um es nach Hause zu bringen.“ Seyfried betonte: „Kroatien war großartig. Versteh mich nicht falsch, Kroatien ist ein fantastischer Ort. Aber es spielt in Griechenland, also lasst uns einfach nach Griechenland zurückkehren.“