Musik ‚Ich habe einfach Angst vor ihnen!‘: Lewis Capaldi verrät ungewöhnliche Phobie

Lewis Capaldi - Glastonbury 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 18:00 Uhr

Lewis Capaldi hat eine Phobie vor Meereslebewesen.

Der 29-Jährige versucht, seine ungewöhnliche und irrationale Angst vor dem Ozean – bekannt als Thalassophobie – und allem, was unter der Wasseroberfläche lebt, zu überwinden, indem er ins Meer geht.

Laut der Zeitung ‚Daily Star‘ sagte er: „Ich hasse jede Art von Meeresleben – ich glaube nicht, dass ich eines davon beleidige – ich hasse Meereslebewesen im Allgemeinen. Ich habe einfach Angst vor ihnen. Normalerweise würde ich nicht einmal ins Meer gehen, aber ich mache es.“

Der ‚Someone You Loved‘-Hitmacher begann während seiner Australien-Tour im Dezember damit, ins Meer zu gehen. Später wurde ihm jedoch von Zackenbarschen erzählt, einem riesigen Fisch, der als „Labrador des Meeres“ beschrieben wird. Er scherzte: „Ich bin wirklich froh, dass ich das damals nicht wusste. Ich hasse Fische wirklich… aber ich bin geschwommen, ich war im Wasser.“

Unterdessen verriet Lewis Ende letzten Jahres, dass er im Januar ins Studio gehen wollte, um an seinem nächsten Album zu arbeiten. Der schottische Singer-Songwriter veröffentlichte im November die Vier-Track-EP ‚Survive‘, seine erste neue Musik seit dem 2023 erschienenen Album ‚Broken By Desire To Be Heavenly Sent‘ und seiner längeren Auszeit, in der er sich um seine psychische Gesundheit kümmerte und sein Tourette-Syndrom nach seinem schwierigen Glastonbury-Auftritt 2023 besser in den Griff bekommen wollte. Im vergangenen Sommer kehrte er triumphal zum Festival auf Worthy Farm in Somerset zurück, gab aber zu, dass die Songs in den letzten Monaten nicht leicht entstanden sind – obwohl er Anfang des Jahres wieder mit dem Schreiben beginnen wollte.

In der australischen Radiosendung ‚Carrie and Tommy‘ sagte er: „Ich habe seit März keinen Song mehr geschrieben, keine Gitarre in die Hand genommen oder etwas Neues geschrieben. Ich steckte in einem kreativen Tief. Im Januar – also nächsten Monat – habe ich Studiozeit gebucht, und das wird das erste Mal sein, dass ich wieder anfange, etwas zu machen.“