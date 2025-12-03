Film ‚Ich hatte ständig Schmerzen‘: Laurence Fishburne blickt auf ‚Matrix‘ zurück

Bang Showbiz | 03.12.2025, 14:00 Uhr

Laurence Fishburne hatte während der Dreharbeiten zu ‚Matrix‘ „ständig Schmerzen“.

Der 64-jährige Schauspieler spielte in dem Sci-Fi-Action-Franchise die Rolle des Morpheus an der Seite von Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity. Jetzt hat Fishburne zugegeben, dass das intensive Trainingsprogramm, das der Cast für den ersten Film von 1999 durchlaufen musste, ihn erschöpft zurückließ. Bei einem Auftritt auf dem Marrakech Film Festival sagte er: „Wir waren im Grunde die ersten westlichen Schauspieler, die im Hongkong-Stil arbeiteten. Und [Martial-Arts-Choreograf] Yuen Woo-ping war sehr besorgt, dass wir das nicht hinkriegen würden. Also hat er uns wirklich hart trainiert – er hat uns wie Profisportler trainiert. Und mitten in diesem Training wurde mir klar, warum Profisportler so viel Geld verdienen: Weil Profisportler immer Schmerzen haben. Nicht manchmal – wie wenn man ins Fitnessstudio geht und dann einen Tag lang Muskelkater hat. Sie haben immer Schmerzen. Immer.“

In ‚Matrix‘ entdeckt Hacker Neo (Reeves), dass seine Realität eine von Maschinen kontrollierte Simulation ist, und schließt sich einer Rebellengruppe an, die von dem rätselhaften Morpheus (Fishburne) angeführt wird. Während Neo trainiert, sein wahres Potenzial zu entfalten, wird er zur größten Hoffnung der Menschheit gegen die mächtigen Agenten, die die Matrix kontrollieren. Der Film zeigte außerdem Hugo Weaving als Agent Smith, Gloria Foster als Das Orakel und Marcus Chong als Tank.

Jahre nach den 2003 veröffentlichten Fortsetzungen ‚Matrix Reloaded‘ und ‚Revolutions‘ begann Regisseurin Lana Wachowski – die die Originaltrilogie gemeinsam mit ihrer Schwester Lilly Wachowski inszeniert hatte – an einem neuen Teil zu arbeiten: ‚Matrix Resurrections‘. Während Reeves und Moss 2021 zurückkehrten, wurde Fishburne nicht erneut als Morpheus besetzt; stattdessen übernahm Yahya Abdul-Mateen II die Rolle. Fishburne enthüllte kürzlich, dass er Wachowski kontaktiert habe, um in ‚Resurrections‘ mitzuwirken, aber nie eine Rückmeldung erhielt. Beim Matrix-Reunion-Event auf der New York Comic Con sagte er: „Ich habe mich gemeldet. Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich sagte: ‚Vielen Dank‘, und Lana sagte: ‚Vielen Dank, ich denke darüber nach‘, und das war’s.“